Şifalı bir reçete: Şükür

Şükür kavram olarak verilen herhangi nimetten dolayı nimeti verene karşı söz, fiil veya kalb ile gösterilen saygı, kıymetini bilme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övme anlamına geliyor. Kur’an’da yetmişe yakın yerde geçmektedir.

Şükretmek, hangi dine mensup olursa olsun yaradılışımıza uygun, insanî bir haldir, önemli bir ibadettir. Müslümanlar içinse hayatın her anını kuşatır.

Rahman Sûresi’nde “Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edersiniz?” âyetinin 31 kez tekrarı dinimizde şükre verilen ehemmiyeti gösterir. Sadece ilahiyatçılar değil, artık bilim dünyası da şükür konusunda çalışıyor.

İLÂÇ HÜKMÜNDE

ABD Duke Üniversitesi Tıp Merkezi Biyolojik Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. P. Murali Doraiswamy şükretmenin insan üzerindeki etkilerini anlatırken şöyle diyor: “Eğer ‘şükran’ bir ilâç olsaydı, vücudun bütün sistemlerinin sağlığını koruyan, dünyanın en çok satan ilâcı olurdu. Çalışmalar, şükran duygusunu ifade etmenin, çeşitli vücut ve beyin sistemleri üzerinde ölçülebilir etkileri olduğunu gösterdiğini açıklıyor. Bunlar:

* Nörotransmitterler (serotonin, norepineprin)

* Üreme hormonları (testosteron)

* Sosyal bağların hormonu (oksitosin)

* Bilişsel ve hazla ilgili nörotransmitter (dopamin)

* Inflamatuar ve bağışıklık sistemleri (sitokinler)

* Stres hormonları (kortizol)

* Kalp ve EEG ritmleri

* Kan basıncı (tansiyon)

* Kan şekeri (Kaynak: www.saglikliyasiyoruz.com)

HÜLASA

“İnsaniyet-i Kübra” olan dinimizdeki her bir hüküm nihayetsiz hikmetler ihtiva ediyor. Artık bilimsel araştırmalar da bu hükümleri teyid ediyor. Şükretmenin insan vücudu için ilâç hükmünde olduğu hakikati de bu bilimsel neticelerden biri.Bediüzzaman Hazretlerinin “Şükür Risalesi”ni bir de bu gözle tefekkür edelim.