"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Suçun şahsîliği vardır

Yasemin GÜLEÇYÜZ
14 Aralık 2022, Çarşamba
“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (Fatır Suresi, 18.)

“Muhakkak o (insan), çok çok zalim ve çok çok cahildir.” (Ahzab Suresi, 72.)

Zulmün artık küreselleştiği asrın insanları için bu Kuranî formüller “âb-ı hayat” hükmünde değil midir?

Bu ayetleri hatırlamamızın sebebi ülke gündeminin başında yer alan çocuk istismarı olayı. Küçük yaştaki çocuklara yapılan istismar olayları vesilesiyle dinî cemaatleri toptan suçlamak, ardından İslam dinine dil uzatmak ülkemizde neredeyse bir gelenek oldu! Bir suçlunun hatasıyla bir topluluğun karalanması zulüm değil midir?

MÜSBET HAREKET DÜSTURU

Asrımızın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri ölümünden önceki son dersleri de dahil olmak üzere bu gerçeği sıkça vurgular, farklı açılardan yukarıdaki ayetlerin yorumunu yapar.

“Bir masumun hakkı, yüz câni için feda edilmez, onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç câni için zararlara sokar. Meselâ, hatalı bir adama müteallik biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirâne adavet etmek, şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde tarafgirâne cereyanlar yüzünden böyle masumlar zulümden kurtulamıyorlar” der. (BSN Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat 2017, s.489)

Bediüzzaman, ihlâs ve şefkat esaslarından dolayı, siyaset ve politikaların masumların hukukuna zarar veren yönlerinden uzak durur.

İşte Risale-i Nur’un verdiği bu dersle her bir Nur Talebesi “müsbet hareket” formülünü şahsî ve içtimaî hayatında pusula yapar.

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân ve Peygamberimizden (asm) aldığı dersle öncelikle kendi hayatıyla, müsbet hareket noktasında bize bir model olmakta.

Hayatının her safhasında bunu görmek mümkün.

O, ülkemizin geçirdiği siyasî-içtimaî bütün safhalara şahitlik etti. Padişahlığı, Meşrutiyetin kabul edilmesini, Cumhuriyetin ilânını, tek parti-şeflik dönemini, çok partili hayatı yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, işgal günleri, Osmanlının dağılması, Ankara’da Meclisin açılışı, istibdat dönemine şahit oldu. Çileli, sürgünlerle, hapislerle, zehirlenmelerle geçen bir hayattı onunki. Bunlara karşın o “müsbet hareket” formülü ile problemlere çözümler sundu.

HÜLASA

Bediüzzaman kafaların İslâm konusunda karmakarışık olduğu günümüzde İslâmiyete lâyık doğruluğu ve doğru İslâmı anlama, anlatma, hayatıyla örnek olma noktasında model şahsiyet oldu.

Bize düşen vazife de aynı: Kur’an talebesine yakışır şekilde doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete layık doğruluğu yaşamaya gayret etmek. Birbirimize hakkı tavsiye etmek…

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü teklifine 6’lı Masa’dan destek sinyalleri

    Türkiye önce ‘hilkat garibesi sistem’den kurtulmalı

    Faiz, vergi, rant bütçesi

    Nebati EYT’lilerden özür dilemeli

    EYT sözünden de dönecekler

    Yemenli çocuklar hayatta kalma savaşı veriyor

    Şiddet sağlık sistemini tehdit ediyor

    Yanlışlıkla öldürmüşler!

    İlaç bulmak hayal

    Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

    Yeni Zelanda her yıl sigara içme yaşını yükselten ilk ülke oldu

    Çin'in bombardıman uçakları Tayvan hava sahasına girdi

    AKP’linin anketinde Erdoğan kaybediyor

    Bakanlık ilaç sorunu için harekete geçti

    Burs ve krediler artmadı, azaldı

    İstihbaratlarımız görüşüyor

    Güney Sudan'da 40 bin sivil kabile çatışmalarıyla yerinden oldu

    Avrupa'ya Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesi

    Ukrayna: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dost ve kardeşiz; fakat siyasette değil
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamızda bir kabul, bir red
    Ahmet BATTAL

    Ebedi, milli, ölümsüz son kez
    Genel

    EYT sözünden de dönecekler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Başörtüsü teklifine 6’lı Masa’dan destek sinyalleri
    Genel

    Türkiye önce ‘hilkat garibesi sistem’den kurtulmalı
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Mafya” kültürümüz..
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Suçun şahsîliği vardır
    Faruk ÇAKIR

    Emeklilikte ‘yanlış’a takılanlar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.