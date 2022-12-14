Suçun şahsîliği vardır

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (Fatır Suresi, 18.)

“Muhakkak o (insan), çok çok zalim ve çok çok cahildir.” (Ahzab Suresi, 72.)

Zulmün artık küreselleştiği asrın insanları için bu Kuranî formüller “âb-ı hayat” hükmünde değil midir?

Bu ayetleri hatırlamamızın sebebi ülke gündeminin başında yer alan çocuk istismarı olayı. Küçük yaştaki çocuklara yapılan istismar olayları vesilesiyle dinî cemaatleri toptan suçlamak, ardından İslam dinine dil uzatmak ülkemizde neredeyse bir gelenek oldu! Bir suçlunun hatasıyla bir topluluğun karalanması zulüm değil midir?

MÜSBET HAREKET DÜSTURU

Asrımızın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri ölümünden önceki son dersleri de dahil olmak üzere bu gerçeği sıkça vurgular, farklı açılardan yukarıdaki ayetlerin yorumunu yapar.

“Bir masumun hakkı, yüz câni için feda edilmez, onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç câni için zararlara sokar. Meselâ, hatalı bir adama müteallik biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirâne adavet etmek, şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde tarafgirâne cereyanlar yüzünden böyle masumlar zulümden kurtulamıyorlar” der. (BSN Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat 2017, s.489)

Bediüzzaman, ihlâs ve şefkat esaslarından dolayı, siyaset ve politikaların masumların hukukuna zarar veren yönlerinden uzak durur.

İşte Risale-i Nur’un verdiği bu dersle her bir Nur Talebesi “müsbet hareket” formülünü şahsî ve içtimaî hayatında pusula yapar.

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân ve Peygamberimizden (asm) aldığı dersle öncelikle kendi hayatıyla, müsbet hareket noktasında bize bir model olmakta.

Hayatının her safhasında bunu görmek mümkün.

O, ülkemizin geçirdiği siyasî-içtimaî bütün safhalara şahitlik etti. Padişahlığı, Meşrutiyetin kabul edilmesini, Cumhuriyetin ilânını, tek parti-şeflik dönemini, çok partili hayatı yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, işgal günleri, Osmanlının dağılması, Ankara’da Meclisin açılışı, istibdat dönemine şahit oldu. Çileli, sürgünlerle, hapislerle, zehirlenmelerle geçen bir hayattı onunki. Bunlara karşın o “müsbet hareket” formülü ile problemlere çözümler sundu.

HÜLASA

Bediüzzaman kafaların İslâm konusunda karmakarışık olduğu günümüzde İslâmiyete lâyık doğruluğu ve doğru İslâmı anlama, anlatma, hayatıyla örnek olma noktasında model şahsiyet oldu.

Bize düşen vazife de aynı: Kur’an talebesine yakışır şekilde doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete layık doğruluğu yaşamaya gayret etmek. Birbirimize hakkı tavsiye etmek…