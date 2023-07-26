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26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Unutulmaz bir Isparta hediyesi

Yasemin GÜLEÇYÜZ
26 Temmuz 2023, Çarşamba
İstanbul Yeni Asya Gazetesi okuyucuları olarak 3-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Barla Aile Programındaki etkinliklerden biri de Isparta ziyareti idi.

Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta hayatında kaldığı evi bize değerli Mithat Yanmaz abi anlattı, rehberlik yaptı. Namaz, tesbihat ve risale dersi akabinde küçük bir Isparta turu yapmak üzere dağıldık. Çevredeki dükkânlarda hediyelik alış veriş için dolaşırken Üstadın evine çok yakın bir dükkânda hoş bir sürpriz bekliyordu bizi.

SAİD EZENER AĞABEY

Arkadaşlarla girdiğimiz bu dükkân diğerlerinden çok farklı düzenlenmişti. Hediyelik eşyaların yanında yöreye özgü kilimler, dokumalar, bakır kaplar, kitaplar, antika sayılabilecek birçok şey ile süslenmişti. Eşyalardan biri dikkatimi çekti sorduğumda teksir makinesi cevabını alınca arkadaşlarla incelemeye başladık. ‘’Risaleler işte bu makineler ile çoğaltılmıştı’’ diye birbirimize anlatırken dükkân sahibi yaşlı ağabey ‘Bu makinede binlerce sayfa risale çoğaltılmıştır’’ diyerek hepimizi şaşırttı. Kendisinin de Risale okuduğunu, özellikle babasının hizmetlerle çok aktif ilgilendiğini belirtince sorularımız ard arda birbirini takip etti. Hepsini de cevaplamaya çalıştı. Sözgelimi dükkânında sergilediği teksir makinası Tahiri Mutlu abinin aldığı makinelerden biriydi. 

Said Ezener Ağabey ile işte böyle tanıştık. 1950 doğumlu olan Said Ezener, İsparta saff-ı evvel Nur Talebelerinden Mustafa Ezener’in oğlu. O yıllarda Üstadı ziyarete gelenlerin ilk uğradığı bir kaç kişiden biri Mustafa Ezener. Onun kitapçı dükkânı adeta buluşma noktası. O yıllarda küçük bir çocuk olan Said Ezener’in hatıralarını anlatırken birkaç kez kullandığı ‘’Beni adam yerine koyup değer veriyorlardı abiler’’ ifadesi aslında çocuk eğitimindeki anahtar formüllerden de biri değil midir? 

‘’Babam Üstadın yanında kaldığı zamanlar eve gitmeden önce uğrardım. Bir defasında Üstad abdest alıyordu. Babam ‘Namazını kıl öyle gidersin’ deyince Üstaddan sonra abdest aldım. Onun arkasında namaz kılmak nasip oldu bana. Başka bir gün uğradığımda salonda kimse yoktu. Utangaç bir çocuktum. Döndüm gidiyorken Üstadın odasından Zübeyir abi çıktı. ‘Said gel baban içerde’ dedi. Odaya girdim Üstad karyolasının üzerinde bağdaş kurup oturmuştu. Birşeyler söyledi ama sadece baskın ifade olduğu için ‘Maşallah’ dediğini anladım. 

Başka bir seferinde siniye boşaltılan bir sepet üzüm vardı. Ceylan Abi çok şakacıydı. Bana ‘1’den 10’na kadar bir sayı söyle’ dedi akabinde koca salkım üzüm verdi. Rahmetli Fitnat Teyze bazen ‘Said gel oğlum bunu yukarı abilere götür’ diyerek tepsi taşıtırdı. Allah hepsine rahmet eylesin.’’

Yolunuzu İsparta’ya düşürünce Said Ezener Abinin duvarları Üstadın ve abilerin fotoğraflarıyla süslü, raflarında İsparta’ya has hediyelik gül ürünleri satılan, antika eşyalarla donanmış dükkanına uğrayın.

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