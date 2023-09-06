Yaz okuma programları

Yaz mevsimi her ne kadar medyada tatil ve eğlence zamanı olarak revaçlandırılmaya çalışılsa da günlerin uzunluğu kitap okumayı sevenler için tam bir şenlik anlamına geliyor. Hem şahsi okumalar, hem de toplu okuma programlarına yaz mevsiminde iştirak etmek daha bir keyifli.

Katılabildiğimiz ya da gazetemizde okuduğumuz, online derslerde ifade edildiği kadarıyla yurdumuzun dört bir yanında her yaş gurubunda hanımlar, gençler, beyler okuma programları tertip edip Kur’an’ın asrımızdaki tefsiri olan Risale-i Nurları müzakere mütalaa ediyorlar. Adeta vatan sathı bir mektep haline geliyor. Beraberce tefekkür edilen konularda farklı pencerelerden yeni bakış açıları, yeni soruları, yeni cevap arayışlarını getiriyor. Böylece tüm latifelerimiz adeta ‘izn-i İlahi’ ile yeniden düzenleniyor, yapılandırılıyor. ‘’İmanınızı Lailaheillallah ile yenileyiniz’’ hakikati bir yönüyle gerçekleşmiş oluyor. ‘’Okuyamamaktan kork!’’ diyen Zübeyir Gündüzalp’in sözünü bir de bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Bu programlarda ‘Helal daire keyfe kafidir’ sırrınca tüm latifelerle birlikte nefsin de payı unutulmuyor. Masum eğlenceler, yarışmalar, geziler, hediyeleşmeler, sürpriz ikramlar muhabbetleri ziyadeleştiriyor, yeni muhabbet bağlarına vesile oluyor.

Sonbaharın habercisi Eylül’ün ilk haftalarında da okullar açılmadan organize edilen okuma programları yapılmıyor değil. Temenni ediyoruz ki yapılan tüm okumalar yeni ufuklara, bakış açılarına, fütuhatlara vesile olup makbul dualar hükmüne geçsin.

Ülkemizin birçok şehri gibi İstanbulumuzda da okul yaş guruplarına göre bir çok mahallimizde okuma programları, toplu piknikler düzenlendi. Barla aile okuma programı gerçekleştirildi. .

15 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da hanımlara yönelik organize edilen REM Hızlandırılmış Okuma Programı da bizlere şevk verdi. Üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan yurdun dört köşesinden gelen misafir talebelerimiz, farklı yaş guruplarından ablalarımız, kardeşlerimiz ile Risale dersleri yapmak hem programı organize eden heyeti, hem ders okuyan ablaları, hem derse iştirak eden dinleyicileri ziyadesiyle şevklendirdi.

Hicri yeni yılımızın bu ilk aylarında farklı şehirlerimizde gerçekleştirilen Risale okumaları tüm yılı etkileyecek bereketli, taze bir başlangıç hükmündedir ümidindeyiz. Zira, Kur’an’ın bu asırdaki tefsiri Risale-i Nur sadece ülkemiz ya da İslam dünyası için değil, insanlık alemi için de sulh-u umumiye vesiledir.