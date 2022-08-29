1 Eylül’de 4 liraya çıkıyoruz

Gazetemizin satış fiyatındaki son artış 6 Eylül 2018’de gerçekleşmiş ve 2 liradan 2.5 liraya çıkmıştık.

Aradan dört yıla yakın bir süre geçti.

Bu zaman zarfında maliyetlerimizde ciddî artışlar oldu. Ama bunları okuyucularımıza yansıtmamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve son âna kadar direndik.

16 sayfa iken, şartların zorlamasıyla önce 12, sonra 8 sayfaya indik.

Ancak gelinen noktada, bu tedbirlere rağmen mevcut fiyatımızla daha fazla devam edemeyeceğimiz bir yol ayrımına gelip dayandığımız için, hiç arzu etmesek de, mecburen fiyat arttırma yoluna gitmek zorunda kaldık.

Dört yıl önce 6.5 lira civarında olan doların 18 liraya dayandığı ve buna bağlı olarak bütün maliyetlerin katlanarak artmaya devam ettiği bir ortamdayız.

Buna ilaveten 940 gündür BİK’in hukuksuz resmî ilan ambargosuna maruzuz.

Bu durum özel ilanları da olumsuz etkiliyor.

Etkileri hâlâ devam eden pandemi ortamının ve baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam eden dijitalleşmenin etkileri ayrı bir bahis.

Bilindiği gibi, 53. yılı yarılayan yayın hayatımızda, kimseye avuç açmadan, kimseden de yardım ve destek almadan, Allah’ın yardımı ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan vefakâr, kadirşinas okuyucularımızın sahip çıkması ile, kendi yağımızla kavrularak bugünlere geldik. Şükürler olsun.

Zaten başından beri, Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’in söylediği gibi, tek başına gazete satış gelirleriyle bu işi götürebilmenin imkânı yoktu.

Yayınevi hem fikirlerimizi kitap yoluyla da kitlelere ulaştırmak, hem de gazeteyi finans yönüyle desteklemek için kuruldu.

Zaman içinde dergiler, takvim, poster, kartpostal, radyo... gibi farklı yayın çeşitleri, hizmet yelpazemizin içinde yer aldı.

Gazetenin satış gelirine ilâveten, ilân gelirlerinin artması için de gayret gösterildi.

Bunların hepsi bir havuzdan yürüdü.

Ne var ki, dediğimiz gibi, gelinen aşamada bu gelirlerle mevcut hizmetlerimizi yürütmekte zorlandığımız bir tablo ile karşı karşıyayız.

Bu sebeple 1 Eylül Perşembe gününden itibaren gazete fiyatına yapmak zorunda kalacağımız 1.5 liralık artıştan dolayı okuyucularımızın bizi anlayışla karşılamalarını diliyoruz.