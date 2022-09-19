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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

12 Eylül’den bugüne Yeni Asya

Yeni Asya'dan Size
19 Eylül 2022, Pazartesi
42 yıl önce 12 Eylül 1980 darbesiyle iktidarı ele geçiren askerî yönetimin, yayın hayatı boyunca demokrasinin muhafaza ve gelişmesini esas alıp ihtilâllere bütün gücüyle ve kararlılıkla karşı çıkan Yeni Asya’dan hazzetmesi elbette beklenemezdi.

Bu yüzden, ihtilâlin daha ilk ayı sona ermeden, sıkıyönetim sudan bir bahane göstererek Yeni Asya’yı kapattı. “Gazetenin niçin kapatıldığı ve ne zaman açılacağı” sorularına ilgililerden tatminkâr bir cevap alınamadığı için, hemen yeni bir gazete çıkarma hazırlıklarına girişildi ve böylece Yeni Nesil doğmuş oldu. Yeni Nesil ismi, “12 Eylül”ün bir armağanıydı…

Yeni Nesil çıkmaya başladıktan bir süre sonra Yeni Asya’ya izin verildi. Yapılan istişareler neticesinde, gazetenin Yeni Nesil adıyla devamına ve Yeni Asya’nın haklarının Yeni Nesil’e devrine karar verildi. Ve Yeni Nesil aynı minval üzere neşriyatına devam etti.

Sair gazeteler evvelki benzer hallerde de olduğu gibi ihtilâli yürekten alkışlarken, Yeni Nesil yanlış gördüğü tatbikatı meşru ve mâkul bir üslûpla eleştirmekten çekinmedi.

Ve gazetenin başörtüsünü sıkıyönetimin müteaddit ikazlarına rağmen ısrarla savunması, bir defa daha bir ay süreyle kapatılmasına yol açtı.

Yeni Nesil’in bir yıl kapatılmasına sebebiyet veren yayınları, anayasa taslağıyla ilgiliydi. Bilhassa emekli general Süleyman Tuncel’in “Hürriyetçi parlamenter rejimi bu anayasayla kurmak mümkün değil” manşetiyle verilen beyanatı, bardağı taşıran son damla oldu. Gazete 5 Kasım 1982’de, anayasa referandumundan bir gün önce kapatıldı, bir yıl boyunca da kapalı kaldı.

Yeni Nesil kadrosu bu zaman zarfında yine susmadı. Resmî ilân hakkı olmayan Tasvir gazetesinde fikirlerini dile getirmeye devam etti. Tasvir de sık sık yapılan ikazlar eşliğinde yayınını devam ettirdi ve 1 Ekim 1983’te o da kapatıldı.

Bu ihtimale karşı yedekte tutulan ve kısa bir süre tabloid boyda basılarak sadece resmî makamlara dağıtılan Hür Yurt genel dağıtıma geçmenin hazırlıklarını yaparken, Tasvir’in neşrine izin verildi. Ardından da, bir yıl sonra, 5 Kasım 1983’te Yeni Nesil açıldı. Bütün bu kapanmaların toplam süresi 470 günü buluyordu. Bu bir dünya rekoruydu.

6 Kasım 1983 seçimleriyle girilen “sözde demokrasi” devrinde Yeni Nesil, mücadelesine devam etti. Seçime girmesine izin verilen partilerin ihtilâl ürünü olduğuna, bu seçimlerin de milletin gerçek iradesini ortaya koymadığına dikkat çekti.

12 Eylül’le hesaplaşmayı ilk başlatan basın organı da Yeni Nesil’di. Rejimin çarpıklıklardan temizlenip tamiri için büyük gayret gösterdi. Siyasî yasakların kalkması için başlatılan kampanyanın başarıya ulaşmasında büyük payı oldu. “12 Eylül”ün yıllar süren tek taraflı beyin yıkama faaliyetleriyle ülke üzerine sinen korku havasının dağılması için çalıştı. 12 Eylül’ün yegâne malzemesi olan anarşinin ardındaki gizli hesapları deşifre eden yayın organı yine Yeni Nesil’di.

Zülfikar-Uhuvvet-İttihad-Yeni Asya-Yeni Nesil-Tasvir ve tekrar Yeni Nesil silsilesi, 15 Ocak 1990’dan bu yana aynı istikrar çizgisinde Yeni Asya adıyla yoluna devam ediyor.

12 Eylül’den 42 yıl sonra da...

28 Şubat’a ve 15-20 Temmuz’a rağmen...

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