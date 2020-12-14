15-20 Temmuzların ilacı Adalet ve Hürriyet

Son dönemde şartların da zorlamasıyla münhasıran Risale-i Nur basımlarına yoğunlaşan ve bu çerçevedeki çalışmalarını yeni Külliyat versiyon ve çeşitleri geliştirerek devam ettiren Yeni Asya Neşriyat, birkaç istisna hariç, Risale-i Nur dışında kitap yayınlayamadı.

Şimdiye kadar çıkmış olup da mevcudu tükenmiş bazı kitapların yeni baskılarını yapmakta dahi hayli zorlandı.

Talep olmasına rağmen.

Ama çok şükür, bu sıkıntılı durum yavaş yavaş aşılma yoluna giriyor.

“Yok satan” kitaplar basılmaya başlandı.

Yeni kitaplar da.

Bunlardan biri ve en yenisi, yazarımız Prof. Dr. Ahmet Battal’ın “15-20 Temmuzların ilacı Hürriyet ve Adalet” adlı kitabı.

Battal’ın, bu süreçte gazetemizdeki “Akıl misafiri” köşesinde çıkan yazılarından derlenen kitap, İbrahim Özdabak’ın çizgileriyle zenginleştirilmiş.

Kitapta yer alan başlıklardan bazıları:

* Cemaat nedir, ne değildir?

* “Duygusal adalet” adalet midir?

* Sükût eden sukut eder.

* “Adalet” namına zulüm!

* Suç ve ceza için şart: İlliyet rabıtası.

* Zulüm ve taraftarlık basamakları.

* Cemaatlerde eksen neden kayar?

* Darbe davaları ve örgüt davaları.

* Bilmeden ve istemeden terörist olunur mu?

* Bir daha darbe olmasın.

* Cumhurbaşkanı “kriter” belirleyebilir mi?

* Yürütme “suç” ihdas edebilir mi?

* Yeni Asya kimi temsil etmez?

* “Adalet istemek sizin işiniz mi?” diyenlere.

Ve daha birçok başlık.

Kitap, bu süreçte Yeni Asya’nın, darbelere her zamanki kararlılığıyla karşı çıkarken, darbeci zihniyetle mücadelenin hukuk ve demokrasiyi güçlendirerek gerektiğini savunan, masumların hukukunu koruma esaslı adalet-i mahza temelindeki sağlam duruşunu bir defa daha kayda geçiren bir belge vasfına da sahip.

Battal’ı ve Özdabak’ı tebrik ediyor; kitabın istifadeye vesile olacağı inancıyla, buradan da okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Kitabı www.yeniasyakitap.com ’dan veya temsilciliklerimizden edinebilirsiniz.

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Hafta sonları Yeni Asya

Korona salgınının yeniden yayılma ve tırmanma seyrine girdiği bir ortamda alınan tedbirlerden biri olarak hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasağı, Cumartesi ve Pazar günleri gazete dağıtımını da olumsuz etkiliyor.

Birçok gazete bayii o günlerde kapalı.

Böyle olunca ülkenin büyük kısmında dağıtılamayacak ve okura ulaşamayacak bir gazeteyi basmak, zaten fazlasıyla ağır olan ekonomik sıkıntıları daha da arttırmaktan başka bir netice vermeyeceği için, istemeyerek de olsa o günlerde gazeteyi basmama kararı almaya mecbur kaldık.

Temsilcilerimizin çoğunluğunun da tasvibini alarak.

Ama portalımız www.yeniasya.com.tr adresinde aktif şekilde yayına devam ediyor.

Köşe yazılarımızla birlikte.

Bu vesileyle e-gazete aboneliği nin önemini bir kez daha hatırlatalım.

Bu sıkıntılı dönemi bir an önce geride bırakıp sağlıklı günlere erişmek duasıyla.