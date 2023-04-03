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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

202 ülkeden 41.5 milyon ziyaretçi

Yeni Asya'dan Size
03 Nisan 2023, Pazartesi
Geçtiğimiz 25 Şubat’ta gazetemizde yapılan 54. yıl dersimizde, portalımızla ilgili olarak aktarılan istatistik bilgilerini okurlarımızla buradan da paylaşalım:

* Haber portalı olarak 24 saat anlık haber paylaşımı özelliğiyle 8 yıldır hizmet veren www.yeniasya.com.tr‘yi ziyaret eden 41.5 milyon kullanıcı 291 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı. 

* Son bir yıllık süreçte 3 milyonu aşkın kullanıcı haber portalımızı ziyaret ederek, 21 milyonu aşkın sayfa tıklaması ile www.yeniasya.com.tr‘deki haber, köşe yazısı, röportaj, dizi, foto galeri, gezi yazısı vb. kategorilerinden istifade etti.

* Son bir yıllık süreçteki ziyaretçilerin yüzde 84.8’lik oranla büyük bir kısmı sitemizi ilk kez ziyaret eden kullanıcılardan oluştu.

* 8 yıllık süreçteki verilere baktığımızda sitemizi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 59.48’inin erkek, yüzde 40.52’sinin kadın olduğunu görüyoruz.

* 8 yıllık süreçte sitemizi en çok ziyaret eden yaş aralığı 25-34 olup oranı yüzde 31.12. Sonrasında 35-44 yaş aralığı yüzde 24.80, 18-24 yaş aralığı yüzde 15.55, 45-54 yaş aralığı yüzde 14.31, 55-64 yaş aralığı yüzde 9.99, 65 ve üzeri yaş aralığı yüzde 4.23. 

* Farklı yaş gruplarının yaptığı ziyaretler değerlendirildiğinde 8 yıllık süreçte yüzde 71.47 ziyaretçinin 18-44 yaş aralığında olduğu ve portalımızın genç kullanıcılara ulaşma noktasında da önemli mesafe kat ettiği görülüyor.

* 8 yıllık süreçte sitemizi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 70.46’sı mobil cihazlarla, yüzde 27.23’ü masa üstü cihazlarla, yüzde 2.31’i de tabletlerle sitemize giriş yaptı.

* İnternet haber portalımıza giriş yapılan dünyanın her bölgesinden 202 ülkenin bir kısmı şunlar:

Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, Norveç, Azerbaycan, İngiltere, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, İsviçre, Rusya, Kanada, Yunanistan, Avustralya, Ukrayna, İsveç, Danimarka, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Irak, Endonezya, Kazakistan, İrlanda, BAE, Çin, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, İtalya, Gürcistan, Romanya, Malezya, Polonya, Umman, Mısır, Hindistan, Finlandiya, Katar, Özbekistan, Japonya, Kosova, İspanya, İran, Brezilya, Güney Kore, Nijerya, Singapur, Bosna-Hersek, İsrail, Arnavutluk, Cezayir, Türkmenistan, Kuveyt, Güney Afrika, Arjantin, Pakistan, Vietnam, Macaristan, Ürdün, Fas, Çekya, Sırbistan, Tanzanya, Belarus, Filipinler, Karadağ, Tayland, Ruanda, Hong Kong, Bangladeş, Tayvan, Afganistan, Kenya, Uganda, Moldova, Meksika, Sudan, Portekiz, Litvanya, Libya, Tunus, Lüksemburg, Slovakya, Hırvatistan, Lübnan, Bahreyn, Somali, Senegal, Gana, Kolombiya, a, Liechtenstein, Tacikistan, Fildişi Sahili, Mozambik, Malta, Yeni Zelanda, Slovenya, Letonya, Estonya...

Bilgileri derleyen arkadaşımız, portalımızın Haber Müdürü Yasin Kuvvetli’nin dediği gibi, “Daha geniş maddî imkânlarla ve en az 3-5 kişilik portal ekibiyle çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayabilmek duasıyla.”

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