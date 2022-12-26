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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

2022’yi uğurlarken

Yeni Asya'dan Size
26 Aralık 2022, Pazartesi
Son haftasına girdiğimiz 2022 yılının gazetemiz ve yayınlarımız açısından önemli gelişmelerini hatırlayalım:

* 21 Şubat’taki 53. yıl ve 23 Mart’ta Üstadın 62. vefat yıldönümü için hazırladığımız özel sayılar dolgun ve kuvvetli bir muhteva ile hazırlandı, okuyucularımızın ilgi ve takdiriyle karşılandı. Her iki sayı da fazla miktarda talep edilip basılarak Türkiye’nin birçok yerinde dağıtıldı; yoğun teveccühe mazhar oldu.

* Pandemi şartları, kurdaki yükseliş, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki anormal artış sebebiyle, sayfa sayımızı 8 Şubat’tan itibaren 8’e düşürmek mecburiyetinde kaldık.

* Yaşadığımız süreçte birçok yönden maruz kaldığımız hukuksuzluklara karşı hukuk mücadelemiz devam ederken, 2017’den itibaren bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasak için Anayasa Mahkemesinin verdiği “Hukukî dayanağı yok ve ifade özgürlüğüne aykırı” kararı hem mücadelemize kuvvet verdi, hem de bize yapılan iftiraların yüksek mahkeme tarafından reddedilmesi suretiyle haklılığımızı teyid etti ve elimizi güçlendirdi.

* 1058. gününe erişen resmî ilan ambargosuna karşı da hukuk mücadelemiz sürerken, konu anamuhalefet liderinin grup konuşmalarında, gazetemizin keyfî uygulamalar karşısındaki onurlu duruşu takdirkâr ifadelerle ve defaatle gündeme getirildi. 

* Muhalefet milletvekilleri ve basınla ilgili STK’lar da bu konuların takipçisi olmaya devam ediyorlar.

* Gazetemiz yönetici ve çalışanlarının basın kartlarının keyfî ve hukuksuz şekilde gasp edilmesine karşı Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le çalışanlarımızdan Musa Aydın’ın açtığı davalar müsbet neticelendi ve ikisinin de kartları teslim edildi. Diğer arkadaşlarımızın kartlarının da verilmesi için mücadelemiz devam ediyor.

* Gri pasaport hakkımızın gasbına karşı Danıştay’a açtığımız davada, ilgili yönergenin “İdare red kararlarında gerekçe belirtmek zorunda değildir” fıkrası talebimizle kabul edildi, gri pasaport başvurumuzun reddi için Tetkik Hâkimi ve Savcının “O da iptal edilsin” görüşüne rağmen ilgili daire, bir üyenin karşı oyu ile “Hukuka uygun” kararı verdi. Bu kararı İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunda temyiz ettik.

* Siyasetteki gelişmeler, Risale-i Nur ölçüleriyle meşveretlerde tayin ettiğimiz duruşun isabetini tasdik ve teyid ederek şekilleniyor.

* Tek adam rejimine yönelik itirazlarımızın haklılığı, gelinen noktada toplumun büyük ekseriyeti tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiş durumda.

* Ülkenin içine sürüklendiği derin çıkmazdan kurtulabilmesi için muhalefete yaptığımız çağrı da mâkes buldu ve bulmaya devam ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için DP’nin de dahil olduğu 6 parti liderinin buluşmalarında ortaya konulan ortak irade, bunun bir tezahürü.

2023’ün hayırlara vesile olması dileğiyle.

* * * 

Trabzon Kitap Fuarı

Konya, Denizli, Batman, Kayseri, Mersin, Ankara, İzmir, Bursa,  Manisa ve Şanlıurfa’dan sonra Trabzon da kitap fuarları zincirine katıldı.

Tebrik ediyoruz.

* * *

15-20 Temmuz’un 2. baskısı da bitti

Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz kitabımızın 2. baskısı da, kitabın neşrinin üçüncü haftası dolmadan tükendi ve yeni baskı gündemde. Teşekkür ediyoruz.

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