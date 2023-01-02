2023’e girerken

Yeni bir seneye, alabildiğine zor ve çetin bir sürecin devam ettiği yıllar zincirinden devredilen zorluklarla girdik.

Ama İlahî inayete imanımızdan ve şahs-ı manevîden aldığımız güçlü zorluklara alışkın, mütehammil ve mukavemeti güçlü bir yapıya sahip olduğumuz için, çok şükür, moralimizi hiç bozmadan ve zorluklar karşısında daha da artan bir kararlılıkla bugünlere ulaştık ve öyle devam edeceğiz inşaallah.

Bu süreçte önümüze çıkarılan resmî ilan, basın kartı ve gri pasaport gasplarına karşı hukuk içinde verdiğimiz mücadele devam edecek.

Ki kart ve gri pasaport konusunda maruz kaldığımız hukuksuz engellemeleri hukuk yoluyla aşmaya başladık. Bunun devamı gelecek ve resmî ilan hakkımızı da inşaallah alacağız.

Muhatap kılındığımız yargı tacizleri de hukuk ve adaletin tecellîsiyle ters tepecek.

Yine bu süreçte hedef olduğumuz seviyesiz ve ahlâksız trol saldırılarını, iftira ve hakaret dolu algı operasyonlarını, kara propagandaları, bize yakışan tarz ve üslubumuzla püskürttük ve kırdık.

Mücadelede müsbet hareket metoduyla netice almanın mümkün olduğunu yine gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.

Bu mücadele aynı zamanda, ülke geneline bakan yönüyle toplumun tamamını ilgilendiren adalet, hukuk, demokrasi ve hürriyet mücadelesinin bir parçası.

Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bir anlamda fikrî temellerini inşa ediyor ve bayraktarlığını yapıyoruz.

Bizim çağrılarımızda kurulan 6’lı Masanın bir yıl içinde kat ettiği büyük mesafe, bu gayretlerin bir neticesi.

Bu netice, seçimde inşaallah adalet, hürriyet ve demokrasinin zaferiyle taçlanacak.

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Önümüzdeki 21 Şubat’ta, nasipse hizmetteki 54. yılımıza girmiş olacağız.

Bu vesileyle yapacağımız yayın ve programlarla, şevk ve heyecanımızı tazeleyeceğiz.

Ardından 23 Mart gelecek ve Üstadın 63. vefat yıldönümündeki yayın ve faaliyetlerimizle bu manaları perçinleyeceğiz inşaallah.

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Yeni dönemde çok önemli bir gündem maddemiz kitap yayınlarımızı çeşitlendirip güçlendirmek olacak.

Bu noktada “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” kitabımızın gördüğü yoğun ilgi bize güç ve cesaret verdi, yeni ufuklar açtı.

Aynı modelle devam etmemiz lâzım.

Tanıtım, pazarlama ve satışlarımızı da takviye edip güçlendirerek.

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Keza dijital yayıncılık, e-gazete, e-kitap, e-dergi, e-satış alanlarındaki yeni projeler de öncelikli gündemlerimizden.

Genç kadrolarla birlikte.

2023 yılının hizmetlerimiz için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyoruz.