21 Şubat yaklaşırken

Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi, hizmetteki 52. yılımızı tamamlayıp 53. yılımıza gireceğimiz 21 Şubat’a hızla yaklaşıyoruz.

Allah nasip ederse, üç hafta sonra bugün o yıldönümüne erişmiş olacağız.

Yeni Asya gibi “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” ideali ve misyonu ile yola çıkıp çok büyük engel ve zorlukları aşarak bugünlere ulaşmayı başarmış bir gazetenin şu anda erişmiş olduğu merhale, karşı karşıya olduğu zorluk ve sıkıntılar nazara alındığında elbette ki takdire şayan bir başarı tablosu oluşturuyor.

Bu başarıda emeği geçen herkesi, bilhassa sayıları on binleri bulan isimsiz kahramanları tebrik ve takdir hisleriyle yâd ediyoruz.

Ancak Risale-i Nur’un vermiş olduğu son derece önemli derslerden birinin, “Mevcuda iktifa dûnhimmetliktir” sözüyle dile getirildiğini ve aynı mananın “İki günü eşit olan, ziyandadır” kudsî ikazıyla da 14 asır öncesinden itibaren bir hayat prensibi olarak dikkatlerimize sunulduğunu bilen hizmet insanları için gelişmenin, terakkînin, ilerlemenin sınırı, hududu ve sonu yok.

Evet, imkânlarımız her zaman olduğu gibi yine mahdut. Hattâ son dönemde bütün reel kesimi kıvrandıran darlık, sıkıntı ve krizden Yeni Asya da payını fazlasıyla alıyor.

Buna ilaveten, içinden geçtiğimiz süreçte maruz kaldığımız resmî ve özel ilan ambargosu, basın kartı gasbı, doğrudan veya dolaylı yoğun baskılar, iftiraya dayalı kara propaganda ve algı operasyonları ayrı bahis.

Ama bütün bunlara rağmen, Yeni Asya’nın özelliği, hiçbir zaman sönmeyen ve sönmeyecek, sonsuz bir ideale hizmet için var olduğu gerçeği.

Bu gerçektir ki, onun 52 yılı doldurmak üzere olan kutlu hizmet yolculuğunda karşı karşıya kaldığı zorluk, engel, baskı, dayatma ve fitneleri aşarak bugünlere ulaşmasını mümkün kıldı.

Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve aynı idealler etrafında kenetlendiği değerli okurlarının hiçbir hal ve şartta eksilmeyen desteği ve duası sayesinde ayakta kalarak bugünlere erişen Yeni Asya, inşaallah ihlâs, istikamet ve tavizsiz istikrar çizgisinde daha nice yıllara ulaşacak ve daha nice hizmetlere imza atacaktır. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz.

Ve 53. yıl dönümümüze bu inanç, ümit ve şevkle hazırlanıyoruz.

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21 Şubat Pazartesi günü için hazırlığını sürdürdüğümüz 53. yıl özel sayımız için taleplerinizi Abone-Dağıtım birimimize şimdiden bildirmenizi tekrar hatırlatıyoruz.

Özel sayıda o güne özel yazılar ve farklı kesimlerden önde gelen isimlerin gazetemiz hakkındaki değerlendirmeleri yer alacak.

Detaylı bilgiyi o gün yaklaştıkça peyder pey vereceğiz inşaallah.

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53. YIL PROGRAMI

53. yıl kutlama programımızı, pandemi şartları sebebiyle yine online olarak organize etmeyi planlıyoruz.

20 Şubat Pazar günü 14:00-16:00 arasında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz programın detaylarını bilâhare duyuracağız.

Program her zamanki gibi canlı yayınlarla ülkenin ve dünyanın her tarafındaki okurlarımız tarafından izlenebilecek.