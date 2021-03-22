23 Mart özel sayımız

Sayılı günler hızla akıp giderken bir 23 Mart’a daha erişmek üzereyiz. Üstad Bediüzzaman’ı 61. vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad edeceğimiz gün yarın.

“Ölümüm hayatımdan ziyade hizmet edecek” diyen ve bu sözü de kesintisiz bir süreçteki gelişmelerle doğrulanan Üstadı, yarın inşaallah elinizde olacak olan özel sayımızla yine anmaya ve anlamaya çalışacağız.

Geçen yıl için planlanan, ama pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyip bu yıla intikal eden ana tema şuydu:

“İnsanlık için yeniden Asr-ı Saadet.”

“Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı” olarak da tavsif edilen Üstadın, cahiliye dönemini saadet asrına dönüştüren Nebevî mesajları günümüze en güçlü ve etkili bir dille yansıtan bir müceddid olduğu, Külliyatı bu nazarla okuyan herkesin üzerinde birleştiği bir tesbit.

Rabbimizin insanlığa son elçisi olarak gönderilen Peygamberimizin (asm) iman temelli bir mucize olarak gerçekleştirdiği Asr-ı Saadet inkılâbının en dikkat çekici yönlerinden biri, o çağın Arap toplumunda adalet, hürriyet, meşveret gibi değerler üzerinde şekillenen bir “cumhuriyet modeli”ni ortaya koymuş olması.

Bunu da en güzel şekilde Bediüzzaman Hazretleri işleyip eserlerinde kayda geçirerek, demokrasi, parlamento, kamuoyu, hak ve özgürlükler gibi çağdaş kavramları İslamî referanslarla yorumlayarak hem Müslümanlara, hem bütün insanlığa son derece orijinal bir ufuk ve pencere açmış.

23 Mart özel sayımızda bu manaları, bilhassa adalet, hukuk ve hürriyete bakan boyutlarıyla öne çıkaracağız inşaallah.

***

Üstadı anma programları

Her sene olduğu gibi, Üstadı anma programları tek bir yer ve zamanla sınırlı değil.

Farklı yerlerde peş peşe düzenlenen etkinlikler, bu yıl pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşecek.

Risale-i Nur Enstitüsünün kongresi de, bu hafta sonu, 27-28 Mart’taki masa çalışmaları ve 4 Nisan’daki panelle yine online olarak icra edilecek.

Keza diğer programlar da kesinleştikçe gazetemizde duyurulacak.

***

23 Mart’a özel kampanya

Hafta içindeki anonslarımızda ilan edildiği gibi, Yeni Asya Neşriyat’ın 23 Mart’a özel bir kampanyası olacak.

O gün, yani yarın yeniasyakitap.com’dan 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese büyük boy özel baskılı Eski Said Dönemi Eserleri hediye edilecek.

Hatırlanacağı gibi, 21 Şubat’ta da benzer bir kampanya yapılmış ve o gün alışveriş yapanlara özel baskılı Asâ-yı Musa hediye edilmişti.

23 Mart kampanyası onun devamı.

Bütün okuyucularımızın ilgi ve katılımını bekliyoruz.

***

Beşleme kampanyası

İslâm Yaşar’ın yeniden yazılarak yeni baskısı yapılan Bediüzzaman Beşlemesi için başlatılan kampanyamız da devam ediyor.