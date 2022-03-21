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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

23 Mart özel sayımız

Yeni Asya'dan Size
21 Mart 2022, Pazartesi
Sayılı günler hızla geçerken bir Bediüzzaman haftasına daha eriştik.

Geçen haftaki yazımızda hatırlattığımız gibi, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 62. vefat yıldönümünü iki gün sonra, 23 Mart Çarşamba günü idrak edeceğiz nasipse.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak şimdiye kadar olduğu gibi o gün de gazetemiz çok özel bir muhteva ile çıkacak.

Bu dönemde ülke gündeminde tek adam rejiminden parlamenter sisteme dönüş mücadelesi öne çıktığı için, 23 Mart özel sayımızın ağırlıklı mesajını da buna göre belirledik.

Bediüzzaman’ın İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren riyaset-i şahsiyeyi reddedip Meclisin ve kamuoyunun önemini vurgulayan beyanları, bu seneki özel sayımızın ana mesajını teşkil edecek.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Üstadı “hem cumhuriyetçi, hem demokrat” olarak niteleyen sözleriyle, Moskova Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Leonid Sykiainen’in “İslamî demokrasi formülü Said Nursî’de” tesbiti ve diğer bazı aydınların beyanları da bu manayı teyid edecek.

23 Mart özel sayımızda başka orijinal ve değerli yazılar da olacak.

Ve bu sayımız da ömür boyu saklanacak tarihî bir belge olarak hafıza ve arşivlerdeki yerini alacak.

Bu sayımız için fazla gazete taleplerinizi ve sponsorluk bildirimlerinizi iletmeniz için bugün son gün.

Taleplerinizi 0 (531) 609 65 56’dan Abone-Dağıtım Servisimize bildirebilirsiniz.

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BEDİÜZZAMAN PANELİNE BEKLİYORUZ

Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisiyle birlikte düzenlediğimiz ve 27 Mart Pazar günü 14:00 18:00 arasında İstanbul Küçükçekmece’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek olan ‘Bediüzzaman Said Nursî’nin Gelecek Tasavvuru’ başlıklı panele bekliyoruz.

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ANKARA KİTAP FUARI

Bu sezonda Afyon, Konya, Çorum, Şanlıurfa’dan, Kayseri, Bursa ve Adana’dan sonra ATO Ankara Kitap Fuarına da katılıyoruz. 

Geçtiğimiz Cuma günü açılan fuar, 27 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kitapseverleri bekliyoruz.

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RAMAZAN SAYFAMIZ

2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan-ı Şerife iki haftadan az bir zaman kaldığını, geleneksel Ramazan sayfamıza katkıda bulunmak isteyen yazarlarımıza hatırlatıyoruz. Çalışmaların olabildiğince kısa ve özlü olması gerektiği notuyla birlikte.

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MAKALELER İÇİN MAİL ADRESİ

Yazı uzunluklarıyla ilgili ölçüleri geçen hafta ifade etmiştik. Bu hafta da, bundan böyle yazıların gönderilmesini istediğimiz mail adresini bildirelim: 

makale@yeniasya.com.tr

Yazarlarımızın yazılarını artık bu adrese göndermelerini rica ediyoruz.

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