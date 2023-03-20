23 Mart özel sayımız

Üstad Bediüzzaman’ı, bu sene Ramazan’ın başına tevafuk eden 63. vefat yıldönümünde yine özel bir sayı ile yad ediyoruz.

Özel sayıda öne çıkaracağımız temalar, seçime giden Türkiye’ye Risale-i Nur’dan mesajlar ve yanı sıra deprem afetinin ruhlarda meydana getirdiği travmayı aşmaya yardımcı olacağına inandığımız müjdeler olacak.

54. yıl özel sayımız gibi, 23 Mart sayımız da okurlarımızdan yoğun talep görüyor. Taleplerinizi bugün mesai bitimine kadar 0545 344 68 56 no’lu telefondan Yakup Çetiner’e bildirebilirsiniz.

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23 Mart özel sayımızdan 10 bin adet talepte bulunan İzmit’in, bu örnek çalışmada da çok büyük emekleri olan fedakâr ve gayretli Yeni Asya gönüllülerinden Cevdet Özdemir yazıyor:

Nice kahramanlar bu hizmetle ömürlerini tamamladı. Bizleri kabirden seyrediyorlar. Şimdi hizmet nöbeti bizde. Ben de varım diyerek, İhlas Risalesindeki düsturlarla hizmet yarışına katılarak...

Gazetemiz ilk gün verdiği mesajın bugün de aynısını söylüyor, hizmet ediyor. Her türlü engellere, ayrılmalara, sataşmalara rağmen hakkın hatırını âlî tutuyor. Okuyucuları da aynı çizgide hizmet yarışına omuz veriyor.

Yeni Asya’nın her okuyucusu gazetenin sahibidir ve onun için yapabileceğinin âzamîsini yapar. Ve bazı dönüm noktaları vardır ki o günler daha çok gayret ister.

Geçmiş yıllardaki hizmetlerimizi, bilenler takdir ediyor. Ancak bizi tanımayanlara hizmetimizi anlatmak gerekiyor. Onun için gazetemizi, kitaplarımızı, dergilerimizi her yere evlere, dükkanlara, kahvelere, lokantalara, mağazalara, yürüyenlere, oturanlara, işçiye, memura, bürokratlara... herkese ulaştırıp tanıtmalıyız.

Bunun için neler yapabileceğimizi tekrar istişare ederek hizmette yarışa girmeliyiz. Çünkü nice güzel canlar kurtuluş bekliyor, eline gelecek nur bekliyor. Daha önce bunalıma girmiş nice canlar yayınlarımızla huzur bulmuş, itiraf ediyorlar.

Elimizdeki Nurlara herkesin ihtiyacı var. Onunla hayatlar değişiyor. Karşılaştığımız nice insanlar Nurlarla bunalımlardan, hatta intihardan vazgeçtiklerini söylüyorlar.

Velhasıl bizleri bekleyen milyonlara nasıl ulaşırız’ın projelerini yapmalı ve hizmet yarışında bu canlara can olmalıyız.

Bunun için 23 Mart’ta da bütün maddî manevî hamlelerimizle Risale-i Nur’un nâşiri gazetemizi ve Üstadımızın asırlık mesajlarını herkese ve her kesime ulaştırmalıyız.

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Temsilciler toplantımız 6 Mayıs’ta

Gazetemizdeki duyuruda belirtildiği gibi, 2023 bahar dönemi Umumî Temsilciler Toplantımız 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’daki gazete binamızda yapılacak. Temsilcilerimizi bekliyoruz.