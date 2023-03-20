"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

23 Mart özel sayımız

Yeni Asya'dan Size
20 Mart 2023, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ı, bu sene Ramazan’ın başına tevafuk eden 63. vefat yıldönümünde yine özel bir sayı ile yad ediyoruz.

Özel sayıda öne çıkaracağımız temalar, seçime giden Türkiye’ye Risale-i Nur’dan mesajlar ve yanı sıra deprem afetinin ruhlarda meydana getirdiği travmayı aşmaya yardımcı olacağına inandığımız müjdeler olacak.

54. yıl özel sayımız gibi, 23 Mart sayımız da okurlarımızdan yoğun talep görüyor. Taleplerinizi bugün mesai bitimine kadar 0545 344 68 56 no’lu telefondan Yakup Çetiner’e bildirebilirsiniz.

*** 

23 Mart özel sayımızdan 10 bin adet talepte bulunan İzmit’in, bu örnek çalışmada da çok büyük emekleri olan fedakâr ve gayretli Yeni Asya gönüllülerinden Cevdet Özdemir yazıyor:

Nice kahramanlar bu hizmetle ömürlerini tamamladı. Bizleri kabirden seyrediyorlar. Şimdi hizmet nöbeti bizde. Ben de varım diyerek, İhlas Risalesindeki düsturlarla hizmet yarışına katılarak...

Gazetemiz ilk gün verdiği mesajın bugün de aynısını söylüyor, hizmet ediyor. Her türlü engellere, ayrılmalara, sataşmalara rağmen hakkın hatırını âlî tutuyor. Okuyucuları da aynı çizgide hizmet yarışına omuz veriyor.

Yeni Asya’nın her okuyucusu gazetenin sahibidir ve onun için yapabileceğinin âzamîsini yapar. Ve bazı dönüm noktaları vardır ki o günler daha çok gayret ister. 

Geçmiş yıllardaki hizmetlerimizi, bilenler takdir ediyor. Ancak bizi tanımayanlara hizmetimizi anlatmak gerekiyor. Onun için gazetemizi, kitaplarımızı, dergilerimizi her yere evlere, dükkanlara, kahvelere, lokantalara, mağazalara, yürüyenlere, oturanlara, işçiye, memura, bürokratlara... herkese ulaştırıp tanıtmalıyız.

Bunun için neler yapabileceğimizi tekrar istişare ederek hizmette yarışa girmeliyiz. Çünkü nice güzel canlar kurtuluş bekliyor, eline gelecek nur bekliyor. Daha önce bunalıma girmiş nice canlar yayınlarımızla huzur bulmuş, itiraf ediyorlar. 

Elimizdeki Nurlara herkesin ihtiyacı var. Onunla hayatlar değişiyor. Karşılaştığımız nice insanlar Nurlarla bunalımlardan, hatta intihardan vazgeçtiklerini söylüyorlar. 

Velhasıl bizleri bekleyen milyonlara nasıl ulaşırız’ın projelerini yapmalı ve hizmet yarışında bu canlara can olmalıyız.

Bunun için 23 Mart’ta da bütün maddî manevî hamlelerimizle Risale-i Nur’un nâşiri gazetemizi ve Üstadımızın asırlık mesajlarını herkese ve her kesime ulaştırmalıyız. 

***

Temsilciler toplantımız 6 Mayıs’ta

Gazetemizdeki duyuruda belirtildiği gibi, 2023 bahar dönemi Umumî Temsilciler Toplantımız 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’daki gazete binamızda yapılacak. Temsilcilerimizi bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    Hiçbir sorumluluğumuz yok

    Türkiye’de ise bir kuruş inmedi

    Akşener: Birinci turda kazanırız

    Gelir adaletsizliğini bitirmek lazım

    Fenerbahçe Antalya'dan 3 puanla döndü

    Kolombiya'da 210 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı

    Beyin göçünü önlemeliyiz

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem

    Çadır mescitler kuruluyor

    375’ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak

    Gram altın tüm zamanların zirvesinde

    Seçmen listeleri askıya çıkıyor

    IKBY: Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunlar gazeteci değil; meddah, yalaka, dalkavuk…
    Genel

    Kaç kişi öldü?
    Genel

    Savaş sonrası gibi
    Şükrü BULUT

    Almanya Ramazan-ı Şerife hazır…
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman kime denir?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Yeter söz milletindir”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Müspet örf ve geleneklerin terakkiye katkıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.