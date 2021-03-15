23 Mart yaklaşırken

Bilindiği gibi, bizim her sene çok özel iki günümüz var. Biri gazetemizin kuruluş yıldönümü olan 21 Şubat, diğeri Üstadın vefat yıldönümü olan 23 Mart.

Bu iki günde de diğer günlerden farklı ve özel yayın ve etkinlikler yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana gelenek haline gelen bu uygulamamızı bu sene de devam ettiriyoruz ve yayında, hizmette olduğumuz müddetçe sürdüreceğiz inşaallah.

Geride bıraktığımız 21 ve 22 Şubat’ı bu çerçevede çok güzel değerlendirdik.

Özel sayımız hem yazı muhtevası ile çok beğenildi, hem de okurlarımızın tebrik ilanları bu muhtevaya ayrı bir güç kattı.

Böylece Yeni Asya’yı en zor şartlarda dahi sarsılmadan bugünlere taşıyan ihlaslı ve mütesanid şahs-ı manevînin, tavizsiz istikrar çizgimizdeki sağlam ve kararlı duruşun yanında olmaya devam ettiği bir kez daha ilan edilmiş oldu. Yeni Asya’nın, okuyucusuyla ne kadar bütünleşmiş bir gazete olduğu da.

Bunun için Rabbimize bir kez daha şükrediyor ve okuyucularımıza tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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23 Mart’a doğru

Hep birlikte taze bir moral ve şevk bulmamıza vesile olan online 21 Şubat programımız ve ertesi gün çıkan 52. yıl özel sayımızın ardından, bu şevki inşaallah daha da güçlendirecek olan 23 Mart’a hazırlanıyoruz.

“Ölümüm hayatımdan ziyade hizmet edecek” diyen ve bu sözü de kesintisiz bir süreçteki gelişmelerle hep doğrulanan Üstad Bediüzzaman’ı 61. vefat yıldönümünde yine 20 sayfa olacak özel bir sayı ile yad edeceğiz.

22 Şubat’ta olduğu gibi, 23 Mart özel sayımız için de taleplerinizi şimdiden Abone-Dağıtım birimimize iletebilirsiniz.

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202 ülkenin devamı

İnternet sitemizin ziyaret edildiği 202 ülkenin bir kısmını geçen hafta duyurmuştuk. Diğerleri de şunlar:

Etiyopya, Ermenistan, Mali, Burkina Faso, Peru, Togo, Şili, Sri Lanka, Ekvador, Moğolistan, Kamboçya, Zambia, Filistin, Angola, Gine, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Myanmar, Moritanya, Suriye, Venezuela, Nijer, Maldiv, Yemen, Paraguay, İzlanda, Mauritius, Laos, Panama, Malawi, Benin, Liberya, Gambia, Kostarika, Brunei, Madagaskar, Güney Sudan, Kongo-Kinshasa, Honduras, Cibuti, Porto Riko, Uruguay, Bolivya, Nepal, Surinam, Guatemala, Gabon, Sierra Leone, Çad, Trinidad, Jamaika, Papua Yeni Gine, Küba, Macao, Sint Maarteen, Reunion, Seyşel, Gine-Bissaou, Nikaragua, Belize, Guam, Cayman Adaları, Namibya, Aruba, Bahama, Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador, Barbados, Burundi, Kuzey Mariana Adaları, St. Vincent&Grenadines, Zimbabwe, Andorra, Batı Sahra, Haiti, Monaco, Martinique, Fransız Polinezyası, Solomon Adaları, Eswatini, Botswana, Kongo-Brazzaville, Fransız Guyana’sı, Antiqua&Barbuda, Butan, Cape Verde, Curaçao, Fiji, Grenada, Gibraltar, Jersey, Comoros, St. Lucia, Palau, St. Helena, Sao Tome&Principe, Caicos Adaları, Timor Leste, Vatikan, Samoa.