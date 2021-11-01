6 Kasım toplantısı

Gazetemizde çıkan duyurularda ve köşemizde ifade edildiği gibi, 2021 güz dönemi Umumî Temsilciler Heyeti toplantımız önümüzdeki 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul’daki gazete binamızda yapılacak.

1990’dan bu yana her yıl iki defa yapılagelen Temsilciler Toplantımız, 1 Kasım 2019’daki son toplantının ardından, pandemi şartları sebebiyle mecburen verilen bir buçuk yılı aşkın aranın ardından, geçen 31 Temmuz’da yapılmıştı.

O toplantıda yapılan seçimle Yönetim Kurulumuz yenilendi ve zaman içinde biriken konuların bir kısmı ilgili birim ve komisyonlara havale edildi. Bunların sonuçları ve kalan diğer konular Cumartesi günü yapılacak toplantıda müzakere edilip neticeye bağlanacak inşaallah.

Bu vesileyle, 31 Temmuz’dan bu yana gazetemizle ilgili olarak yaşanan gelişmeleri kısaca özetleyecek olursak:

Pandemiyle mücadele adına uygulanan kısıtlamaların olumsuz sonuçları devam ederken, son dönemdeki kur artışının kâğıt ve matbaa maliyetlerini yükseltmesi, malûm ekonomik şartlar sebebiyle bütçemizi zaten ciddî şekilde zorlamakta olan sıkıntıları daha da arttırdı.

Bu sıkıntıları aşabilmek için, öncelikle ve bilhassa gazetemizin tirajını arttırma çalışmalarına kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik başlatarak ağırlık vermemiz gerekiyor.

Bunun için özel projeler geliştirerek gazetemizi farklı kesimlere ulaştırmamız hem ekonomik zorlukları aşabilmemiz, hem de daha önemlisi Risale-i Nur’un mesajlarını daha çok insana duyurabilmemiz açısından son derece önemli.

Bu noktada, genel siyasî gidişatın, Yeni Asya olarak yıllardır savunduğumuz görüşler ve gündeme taşıdığımız çözüm teklifleri istikametinde gelişen bir mecraya girmiş olması, onca saldırı, baskı ve fitnelere rağmen şahs-ı manevînin güçlü desteğiyle ortaya koyduğumuz hakta sebat eksenli duruşumuzun ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeter.

Meşvereti, Meclisi ve ortak aklı vurgulayan ve “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim” diyen Üstadın verdiği ölçüleri esas alarak başından beri itiraz ettiğimiz ve her alandaki olumsuz sonuçları uygulamada ortaya çıkan tek adam rejimine karşı muhalefetteki 6 partinin parlamenter sisteme dönüş hedefi için güç birliği yapmasında bizim ısrarlı yayınlarımızın etkisi gözardı edilebilir mi?

Aynı şekilde kimsenin gündeminde olmayan erken seçimin, gelinen noktada yüzde 60’ları aşan bir oranla destek bulması, Yeni Asya’nın bu konuyu da ısrarla gündemde tutmasının sonucu değil mi?

Yeni Asya’nın her hal ve şartta adalet, hukuk, hürriyet ve demokrasiyi savunan ve her kesimin takdirini kazanan samimî ve kararlı duruşu, bize, açılmamızı ve ulaşmamızı bekleyen çok geniş bir hizmet alanı sunuyor.

Onun için projelerimizi bu tesbitten hareketle şekillendirmemiz gerekiyor.

Bediüzzaman modelini ülkemize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa tanıtma ve duyurma hedefiyle birlikte.

Bu dönemde maruz kaldığımız hukuksuz soruşturma, dava ve mahkûmiyetlere; resmî ilan, basın kartı ve gri pasaport ambargolarına; iktidar medyasında gazetemizi hedef alan trol takviyeli iftira ve kara propagandalara karşı, her zamanki gibi yanımızda olan şahs-ı manevînin dua ve desteğiyle verdiğimiz hukuk mücadelesi de devam ediyor.

Ve bu mücadeleyi de kazanıyoruz. Yazarlarımız hakkındaki mahkûmiyet kararlarının bozulması ve farklı soruşturmalarda verilen takipsizlik kararları bunun örnekleri.

Hukuk mücadelesinde aldığımız olumlu sonuçlar, ilan ve kart gibi konularda maruz kaldığımız keyfî ve ayrımcı uygulamaları aşmamızın da yolunu açacak inşaallah.

6 Kasım toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Cumartesi günü temsilcilerimizi bekliyoruz.