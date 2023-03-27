Afet ortamında Ramazan’ı Bediüzzaman’la karşıladık

Bu sene Üstadı, afetlerin peş peşe geldiği buruk bir ortamda, Bediüzzaman heyecanı ile Ramazan ikliminin birbirine karıştığı farklı duygularla yad ettik.

Seçim sürecine girilmiş olması, bu karma ortama değişik boyutlar kattı.

Dolgun muhtevası, güncele de ışık tutan güçlü mesajları ve başarılı sayfa düzenleriyle çok beğenilen 23 Mart özel sayımızın ön ve arka sayfalarında Üstaddan verilen mesajlar tam anlamıyla yerini buldu.

Keza 21 Şubat ve 23 Mart manalarının kaynaştığı Ankara ve İstanbul panellerinden öne çıkan mesajlar da.

Aynı şekilde İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner ile Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laurent Mignon’un Yeni Asya için yazdıkları orijinal makaleler, özel sayımıza ayrı bir güç ve renk kattı.

Prof. Dr. İlyas Üzüm’ün musibet ve belaları Üstadın tesbitleri ışığında tahlil eden muhtevalı makalesi de.

Teşekkür ediyoruz.

23 Mart özel sayımız, 21 Şubat’ta olduğu gibi birçok vilayetimizden çok sayıda talep edildi ve dağıtıldı.

Deprem ve sel afetlerine, derinleşen ekonomik krize ve malûm şartlar sebebiyle gazetemizin fiyatını yine arttırmak zorunda kalmış olmamıza rağmen.

Özel sayımıza her yıl gösterdikleri yoğun ilgi ve sahiplenmeyi deprem ortamına ve son dönemdeki ağır ekonomik krize rağmen yine devam ettiren ve ayrıca 63. yıl ilanlarıyla da bize güç veren okurlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

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Gazetemizde yayınlanan haberlerde de, şifahî olarak bize iletilen bilgilerde de ifade edildiği gibi, fazla miktarda talep edilen özel sayımızın dağıtıldığı illerimizde Yeni Asya’ya herkes çok alâka gösterdi; takdir ve tebriklerini dile getirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de dağıtım çalışmalarına katılan arkadaşlarımız, son yılların malûm sebeplerinden kaynaklanan ufunetin artık büyük ölçüde dağıldığını, kuşku ve korkuların kalktığını, onun yerini hüsn-ü kabul ve sıcak karşılamaların aldığını söylüyorlar.

Çarpıtma ve iftiraya dayalı algı operasyonlarının olumsuz etkisinin ortadan kalktığı, genel atmosfer ve zeminin çok müsait hale geldiği bir ortamın teşekkül ettiğini belirtiyor; “Bekleniyoruz” diyorlar.

Bu havayı iyi değerlendirip, gazetemiz ve yayınlarımız için hep birlikte, çalmadık kapı bırakmamacasına yeni bir tanıtım seferberliği başlatmak ise bizlere düşüyor.

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Genç arkadaşlarımızın hazırladığı “Yeni Asya Fidanlık” ekinin üçüncü sayısı da portalımızda yayınlandı ve yine çok beğenildi.

Fidanlığı hazırlayan ve katkıda bulunan genç ekibe tebrik ve teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz.