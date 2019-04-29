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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bahar Dönemi Temsilciler Toplantısı

Yeni Asya'dan Size
29 Nisan 2019, Pazartesi
Bir süredir gazetemizde ilânlarla duyurduğumuz ve 2018 Sonbahar Dönemi Temsilciler toplantımızda alınan karar üzere 2019 Bahar Dönemi Temsilciler toplantımız, önümüzdeki 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’daki merkezimizde yapılacak.

Geçen yıl Kasım sonunda gerçekleşen bir önceki toplantıdan bu yana hizmetlerimizde yaşanan gelişmelerin gözden geçirilip değerlendirileceği ve yeni dönemle ilgili projelerin görüşülüp istişare edileceği toplantıya bütün temsilcilerimizin hazırlıklı olarak katılmalarını bekliyoruz.

“Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” hedefi ve misyonuyla yola çıkıp 50 yıldır bu istikrar çizgisinde tavizsiz yürüyüşünü sürdüren Yeni Asya’nın istikametini sağlayan en önemli unsur, logosunun hemen altına yerleştirdiği “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” parolasındaki manayı bihakkın hayata geçirme sebat ve kararıdır.

“Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak yoluna devam eden Yeni Asya, devirlere göre eğilip bükülmeyen kırıksız çizgisini ve sağlam kimliğini, Kur’ân’ın bu çağa dersi ve mesajı olan Risale-i Nur’daki ölçü ve prensiplere borçlu.

Bu değişmez ölçü ve prensiplerin baş döndürücü bir sür’atle değişen hadiselere isabetli bir şekilde tatbiki ise, ihlâs ve tesanüdü netice veren haklı şûrâların yapılabilmesine bağlı.

Yeni Asya gerek manşetlerini, gerekse genel muhtevasını bu manalar çerçevesinde istişare mekanizmalarını işleterek ve ortak aklı çalıştırarak tayin ve tanzim etme gayreti içerisinde neşriyatını devam ettiriyor.

Bu sebeple, her adımı tuzaklarla dolu kaygan bir zeminde yalpalamadan ve sağa sola inhiraf etmeden müstakim çizgide yürüyebiliyor.

İşte Yeni Asya bir avuç inanmış, idealist yönetici, yayın kadrosu ve fedakâr okuyucuları ile, inanılmaz zorluklar, engeller ve ağır şartlar içerisinde bunu başarabiliyorsa, sırrı yukarıda anlatmaya çalıştığımız manalarda.

Bunu bir tahdis-i nimet olarak bir defa daha kayda geçirirken, bizi böyle müstesna bir hizmette istihdam eden Rabbimize tekrar tekrar hamd ü senalar ediyor ve bu nimetin karşılığının ancak “daha fazla hizmet”le eda edilebileceğine, sıkıntıların da bu yolla aşılabileceğine inanıyoruz.

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