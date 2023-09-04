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4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Barla’da neşriyat toplantısı

Yeni Asya'dan Size
04 Eylül 2023, Pazartesi
Bu hafta sonu, 8-10 Eylül tarihlerinde Yönetim Kurulu, birim sorumluları ve neşriyat temsilcilerimizin katılımıyla bir neşriyat ihtisas toplantısı yapılacak.

Bir önceki Barla toplantısında alınan kararların ve uygulamadaki sonuçlarının değerlendirilmesiyle başlayacak olan toplantıda gazete, dergi, kitap, takvim neşriyatımız bir kez daha masaya yatırılıp müzakere edilecek; fuarlar, kampanyalar, satış kanalları ve mağazalar hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Toplantının hizmetlerimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz.

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Fiyat artışı...

Seçimden sonra katlanarak devam eden maliyet artışları, bizi maalesef 1 Eylül’den itibaren gazetemizin satış fiyatını bir kez daha yükseltmek mecburiyetinde bıraktı.

6 liradan 9 liraya çıkmak zorunda kaldık.

Ekseriyeti ekonomik gidişattan en fazla etkilenenler arasında olan okuyucularımızın bütçesine bu zamla yeni bir yük daha getirmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz.

Ama şartlar herkesin malumu.

Zaten uzun zamandır kriz ortamında olan ekonominin bu kriz hali tek adam rejimiyle birlikte daha da derinleşti ve kronik hale geldi.

Seçimden sonra dövizin tekrar tırmanışa geçmesi, akaryakıt fiyatlarının iki katını aşması, peş peşe yapılan zamlar ve vergi artışları, bizim maliyetlerimize de ekstra yükler getirdi.

Esasen ekonomik daralmanın en çok etkilediği sektörlerin başında basın ve yayının geldiği bilinen bir gerçek.

Toplumda gazete, dergi ve kitabın öncelikli ihtiyaç olarak görülmediği ve kriz dönemlerinde evvela bunlardan vazgeçilip kısıntı yapıldığı da.

İşleri bu noktaya getiren sürecin önceki safahatında yaşananları da hatırlayalım.

Bilhassa pandemi döneminde olanlar ve sokağa çıkma yasakları özellikle gazete tirajlarını çok olumsuz etkiledi.

Bu olumsuz etkinin sonuçları günümüze kadar uzanıyor.

İlaveten ekonomik şartların ağırlaşmasından bağımsız olarak internetin ve dijitalleşmenin yaygınlaşması, yazılı basını giderek daha da büyüyen bir sıkıntıya sokuyor.

Çok büyük imkanlara sahip olan holding medyasında bile bu şartlar karşısında teslim bayrağı çekerek kâğıt baskıdan vazgeçenler oldu.

Halen devam edenlerden iktidar kontrolünde olanlar yine iktidar desteğiyle yayınını sürdürüyor.

Ama havuz medyasının dahi bir bölümü 2019 yerel seçiminden sonra, o güne kadar ayakta kalmasını sağlayan belediye desteği çekilince çöktü.

Bağımsız medya ise bir taraftan anormal ekonomik zorluklarla, diğer taraftan iktidarın uyguladığı hukuksuz resmî ilan ambargosu başta olmak yoğun baskılarla mücadele ediyor.

Ve kelimenin tam anlamıyla bir “ayakta kalma mücadelesi” veriyor.

Bunların başında da Yeni Asya geliyor.

O Yeni Asya ki, 54 yıldır “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak ve “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” prensibini şiar edinerek kırıksız ve tavizsiz bir istikrar çizgisinde bugünlere gelmiş.

Ve aynı hassasiyet ve kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Allah’ın yardımı ve fedakâr, vefakâr okurlarının hiçbir hal ve şart altında eksilmeyen sahiplenmesiyle. İnşaallah yine öyle devam edecek.

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