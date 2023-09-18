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18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Barla toplantımız

Yeni Asya'dan Size
18 Eylül 2023, Pazartesi
Yeni yayın dönemi başlarken, yeni dönem hedef ve projelerimizin ele alındığı 7. Mağaza Temsilcileri Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

8-10 Eylül tarihlerinde Barla’da yapılan toplantıya, yurt sathında yayınlarımızı pazarlayan mağaza ve satış noktası temsilcilerimiz davet edildi. Seviyeli ve verimli müzakerelere sahne olan toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Neşriyat Komisyonu da hazır bulundu. 

YK Üyesi İ. Seyda Durgun’un Hizmetlerimizde Proje Tabanlı Düşünme başlıklı online sunumuyla başlayan toplantıda temsilcilerimiz, güçlü olan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan yanlarımızı sıraladılar.

Pazarlama ve Satış Birimi tarafından organize edilen toplantıda birim müdürlerince sorumluluk alanlarıyla ilgili sunumlar yapıldı. Kitap neşriyatı, gazete, dergiler, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar, sosyal medya ve muhteva ana konu başlıkları görüşüldü. Mağazalarımızın 2022-2023 yılı satış performansları değerlendirildi.

Sosyal medya sunumunda gazete, portal ve kitap satış sitelerinin ziyaretçi sayıları ve istatistikleri perdeye yansıtıldı. İlgiyle takip edilen sunumda dijital yayıncılığın önemi bir kere daha vurgulandı. 

Satış pazarlama odaklı toplantıda temsilcilerimiz “saha’daki gözlemleri ışığında, talep ve tavsiyelerini dile getirdiler. Bu talepler arasında; dijital dünyaya hızla ayak uydurma, gençleri neşriyat hizmetlerine daha aktif dâhil etme, bütün önemli merkezlerde sür’atle satış mağazalarının açılması, çocuk ve gençlik yayıncılığına öncelik ve ağırlık verilmesi, ürün çeşitliliği gibi hedefler öne çıktı. Sosyal Medya birimine destek olacak gençlere sorumluluk ve imkân verilmesi hususunda tavsiye kararı alındı.

Toplantının son gününde yayınlarımızın muhtevası satış ve pazarlama odaklı olarak görüşüldü.

İstişarî mahiyetteki toplantıda alınan tavsiye kararları, müessesenin İşletme, Yayın, Teknik ve İdarî kurullarında görüşülmek üzere not alındı.

Uhuvvet, tesanüd, tanışma ve kaynaşmaya da vesile olan toplantıda, katılımcılar serbest zamanlarında Üstadın evi, Barla Kabristanı, Çam Dağı, Eğirdir Gölü gibi özel mekânları ziyaret etme imkânı buldular.

Mağaza temsilcileri online toplantıları aylık periyodlarda devam edecek, gelecek yılın yüz yüze toplantısı ise Haziran 2024 ayı içerisinde yapılacak.

Uzak yakın demeden toplantımıza iştirak eden ve değerli fikirleriyle katkı sunan satış temsilcilerimize teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Ayrıca, ev sahipliğimizi yapan Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri ekibine ve toplantı sırasında çay ve meyve ikramında yardımcı olan ehl-i hizmet Düzceli üniversiteli genç kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.

***

YENİ DÖNEM FAALİYETLERİ

Yeni hizmet döneminin sosyal faaliyetleri, belirlenen takvim çerçevesinde başlıyor. 1 Ekim’deki Isparta mevlidi, 22 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan Bediüzzaman paneli, Manisa, Mersin ve İzmir kitap fuarları bunlardan birkaçı.

Bu arada güz dönemi temsilciler toplantımızın 4 Kasım Cumartesi günü yapılacağı bilgisini de vermiş olalım.  

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