Barla toplantısı

Önceki hafta sonu Barla’da Ankara, Kocaeli, Düzce, Trabzon, Uşak, Kütahya, Karabük, Kastamonu, Van, Tokat, Antalya, Isparta, Adana, Kırşehir, Konya, Bursa, Tekirdağ, Afyon, Yozgat, Eskişehir ve İzmir’den mağaza temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda

* Yeni basılacak eserlerin;

Neşriyat biriminin muhteva esaslı ‘basılabilir’ raporu,

İşletme ve Yayın Kurulunun tavsiye kararı,

Pazarlama ve Satış Biriminin Ar-Ge ve saha onay raporu ile,

Mağaza ve satış temsilcilerimizin yüzde 50 oranında ön talep oluşturması durumunda baskıya alınması,

* İhtisas ehli tarafından hazırlanan temel eserlerin, Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi imzası ile basılması,

* Gazetenin elden dağıtımının yaygınlaştırılması için her mahalde ASPAŞ bayiliğinin açılması,

* Dergilerimizin sosyal medya üzerinden reklam ve tanıtımlarının daha çok yapılması ve Bizim Aile ile Genç Yorum dergilerinin sayfa sayılarının arttırılması talebinin müessese tarafından değerlendirilmesi,

* Can Kardeş Yayınları markasıyla yayına sunulan ve beğenilen setlerin, yeni kitaplaşacak çalışmalarla artarak devam etmesi,

* Günlük Bediüzzaman ve Yeni Asya takvimlerinin basılması ve geçen yılki temsilci taahhütlerinin bu yıl da devam etmesi, yeni artışların baskı aşamasına kadar bildirilmesi,

* İlân ve reklam çalışması yapabilmeleri için temsilcilerimize detaylı ilân tarifeleri ve şablonların gönderilmesi,

* Cezaevlerine kitap, takvim ve dergi gönderilmesi için devam etmekte olan kampanyalara desteğin sürmesi,

* Yaz dönemi için iki farklı kampanya oluşturulup, pahalı ve sürümü olan bir eserle birlikte kültür kitapları hediye edilmek suretiyle bir kampanya düzenlemesi, ikinci olarak da Can Kardeş yayınları olarak yeni çıkan setlerin yanına elifba hediyesi eklenip satışa sunulması,

* 21 Şubat ve 23 Mart kampanyaları için yapılacak taahhütlere mahallerin yıllık planlama ve bütçelerinde önceden yer verilmesi, önümüzdeki yıl 21 Şubat ve 23 Mart’ta daha yüksek tirajlar hedeflenmesi ve Kutlu Doğum Haftası kampanyasının devamı,

* Barla başta olmak üzere, mümkün olan her mahalde mağaza, temsilcilik ve satış noktalarının açılması için çalışmaların hızlandırılması,

* Sosyal medya alanlarındaki reklamların arttırılarak devam etmesi,

* Dijital yayınların bir an önce devreye girmesi ve bu ihtiyacın mümkün olan en kısa zamanda karşılanması,

* Muhtevada satış temsilcilerimizin sahadan kendilerine yansıyan taleplerinin, yayın prensiplerimiz istikametinde dikkate alınması,

* Bir sonraki Barla toplantısının şartlar müsait olduğu takdirde 2022 Haziran ayı içinde yapılması karar altına alındı.

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Kararlarımızın hayırlı olmasını diliyor, toplantılarımıza katılan, katkıda bulunan ve emeği geçen herkese ve ev ve sahipliği yapan Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri yönetimine teşekkür ediyoruz.

