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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Basın kartlarımız verilmeye başlandı

Yeni Asya'dan Size
08 Ağustos 2022, Pazartesi
Yeni Asya olarak bu süreçte maruz kaldığımız, evvelce benzeri görülmemiş hukuksuzlukların başlıcaları, bilindiği gibi, 919. gününe erişen keyfî resmî ilan ambargosu, basın kartı ve gri pasaport haklarımızın gaspı, kimi cezaevlerinde gazetemize uygulanan hukuksuz yasaklar, yargı tacizleri...

Tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi, bunlara karşı mücadelemizi yine hukuk yoluyla veriyoruz. Ve olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz.

Bir kez daha hatırlatacak olursak:

Bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasak için Anayasa Mahkemesinin verdiği “Hukuka aykırı ve ifade özgürlüğünün ihlali” kararı bunlardan biri.

Buna rağmen hâlâ keyfîliği devam ettirenler var, ama bunlar da hukukla aşılacak ve sorumluları bunun hesabını hukuk önünde er geç verecekler.

Diğer bir gelişme, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün açtığı basın kartı davasında Ankara 6. İdare Mahkemesinin, “Kart yenileme talebinin sürüncemede bırakılması hukukî belirlilik ve hukukî güvenlik ilkelerine aykırı” şeklinde özetlenebilecek gerekçelerle ve oybirliğiyle verdiği “zımnî red işlemi”ni iptal kararı.

Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Güleçyüz’e 28 Şubat döneminde verilen, ama sonra memnu hakların iadesi kararına konu olup adlî sicilden de silinen bir mahkûmiyet kararına istinaden ileri sürdüğü “Basın kartı taşıma hakkını kaybetti” iddiasını da reddetti.

Bu kararın ardından, Ankara 5. İdare Mahkemesi de gazetemiz çalışanı Musa Aydın’ın yine basın kartı için açtığı davada benzer bir karar verdi ve “zımnî red” işlemini iptal etti.

Bu kararlardan sonra, 5 Ağustos’ta gazetemizde duyurduğumuz gibi, İletişim Başkanlığı Güleçyüz’ün 4 yıldır verilmeyen sürekli basın kartını düzenleyerek kendisine takdim etti.

Musa Aydın’ın kartını da bekliyoruz.

Keza diğer arkadaşlarımızın kartlarının da, ayrıca dava açmalarına hacet kalmadan verilmesini diliyoruz.

Bu davalardaki yoğun emek ve gayretleri için avukatımız Mustafa Özbek’i, teşekkürlerimizle birlikte tebrik ediyoruz.

Ve bu kararların, aynı durumdaki diğer gazetecilere de, yıllardır gasp edilen haklarının iadesi yolunu açmasını temenni ediyoruz.

Keza bu gelişmelerin, yine yargıya taşıdığımız resmî ilan ve gri pasaport gibi konulardaki hukuksuz, keyfî ve ayrımcı uygulamaların da sonunu getirmesini diliyoruz.

Bu zorlu ve çetin mücadelede bizi yalnız bırakmayan, fiilî ve kavlî dualarıyla destek verip hep yanımızda olan okuyucularımıza tekrar teşekkür ediyor; “Hep birlikte mücadeleye ve hizmete devam” diyoruz.

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