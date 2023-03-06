Bedel ödeyerek büyüyen gazete

54. yılımız için gelen mesajlarda Yeni Asya’nın duruş ve çizgisini çok güzel ortaya koyan değerlendirmeler yapıldı. Bir kısmını burada da, teşekkürlerimizle kayda geçirelim:

Mehmet Ali Kulat: Ferd, aile ve toplumun sesi, soluğu olması gereken çok sesli medyanın sesinin tek sese indirgendiği bir zamanda sessizlere ses olan Yeni Asya tarihî bir misyon eda ediyor. Gücün yanında olma tercihi yerine haklının, mazlumun ve mağdurun yanında yer alıyor. Durduğu yer gerektiğinde muktedirlerin karşısında olmak. Bu zor, engebeli, çileli bir yol. Bedelini ödeye ödeye büyüyen bir gazete Yeni Asya. Derdi tiraj değil, hakkın müdafaası.

Mehmet Altan: Yeni Asya için her sene kanaat ve değerlendirme tazelemesinde aklıma öncelikle 15 Temmuz rejimi sonrasında demokratik bir pusula gibi şaşmadan hukuk devleti istikametinde yayın yapması gelir. Yeni Asya bu karanlık ve iç bunaltan acılı dönemlerin bitmesi için demokrasi ve hukuktan yana tavizsiz bir duruş sergiliyor.

Faruk Bildirici: Yeni Asya, tek adam rejiminin baskılarına, hatta Basın İlan Kurumunun resmî ilan kesme cezaları yağdırmasına rağmen çizgisinden ödün vermeyen, güce boyun eğmeyen bir gazete. Kuruluşuna vesile olan özel misyonunu habercilik standartları ile bağdaştırmaya özen göstermesi de takdire şayan bir durum. Bu haliyle Yeni Asya, Türkiye medyasında demokrasi, hukuk ve özgürlükleri savunan cephenin özgün bir rengi. Gücünü bütünleşmiş olduğu okur kitlesinden aldığı, haberlerinde, yazılarında, tüm yayınlarında kendini gösteriyor.

İlhan Kesici: Yeni Asya’nın başarısında üç büyük faktör rol oynuyor: Birincisi, Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatını referans alan İslamî duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemesi. İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmeti ifa etmeye çalışmaları. Üçüncüsü, yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, darbelere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koyması.

Mustafa Yeneroğlu: Yeni Asya geçmişte olduğu gibi bugün de “Rıza-yı küfür küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür” şiarıyla zalimlere meyletmeyen ve yayın hayatına başladığı 21 Şubat 1970’den bugüne kadar ilkeli yayın politikası ve üstlendiği misyonun hakkını veren cesaretiyle basın hayatında müstesna bir yere sahip.

Cihangir İslam: Yeni Asya, ne pahasına olursa olsun gerçeğe sadakat gösteren gazeteciler liginde hep iftihar duyacağı yerini koruyor. Bu onurlu gazeteciler sayesinde sivil toplum hâlâ hayatta ve ayakta. Güçsüzlere moral, motivasyon ve umut veriyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yeni Asya haksızlıklara, zulümlere karşı vicdanî tepkinin en yoğun bir şekilde ortaya çıktığı güzide medya kuruluşlarımızdan biri. Tüm bu ilkeliliğine, prensip sahibi olmasına rağmen iktidar tarafından acımasızca cezalandırılması vicdanları kanatıyor. Cezaevlerine sokulmayan, Basın İlan Kurumundan ilan alamayan ve her türlü gadre uğrayan Yeni Asya hakkın, hakikatin peşinde yoluna devam edecek. Hiçbir güç bunu engelleyemeyecek.

Muammer Bilgiç: Tekçiliģin, dayatmaların ve eşitsizliklerin artarak devam ettiği son yıllarda Yeni Asya, manşetleriyle, özel haber ve röportajlarıyla, özellikle de İbrahim Özdabak’ın ülkenin tomografisi olan karikatürleriyle hak ve adalet arayışının kalelerinden.

