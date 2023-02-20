Buruk yıldönümü

Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan ve bugün hizmetteki 53. yılının son gününe erişen Yeni Asya, nasipse yarın 54. yılına girmiş olacak.

54. kuruluş yıldönümümüzü, 10 ilimizi vururken hepimizi sarsan 6 Şubat depremlerinin hüzünlü ortamında idrak ediyoruz.

Depremlerde vefat eden ve manevî şehit olduklarına inandığımız herkese bir defa daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ki onların içinde bazı Yeni Asya mensupları ve yakınları da var. Hepsine Allah rahmet eylesin.

Geride kalanlara sabır, dayanma gücü ve başsağlığı diliyoruz.

Yaralananlara hayırlı ve âcil şifalar niyaz ediyoruz.

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören ve zor durumda olan depremzedelerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak, kederli ve endişeli kalplerini teselli etmek için seferberiz.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.

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Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, çıktığı ilk günden itibaren hadiseleri, gelişmeleri ve bu meyanda afet ve musibetleri Külliyattaki Kur’anî ölçülere göre değerlendiren bir gazete.

Deprem üzerinden ifade edecek olursak:

28 Mart 1970’teki Gediz depreminde de; 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce, 13 Ekim 2011 Van-Erciş depremlerinde de, diğer afetlerde de hep aynı mesajları verdi.

Bu afetlerin hem Rabbimizin kâinatta koyduğu ve fenler tarafından keşfedilen yaratılış kanunlarına; hem de Peygamberler ve semavî kitaplarla gönderdiği, en son ve mükemmel örneği Kur’an olan mesajlardaki İlahî prensiplere uyulmayıp isyan edilmesinin neticesi olduğunu nazarlara sundu.

Bu gerçeklerden hareketle afetleri İlahî ikaz olarak yorumladı.

Bu ikazlardan doğru dersler çıkarıp, umumun hatasıyla umumî afetlere davetiye çıkaran vahim yanlışları düzeltmemiz çağrısında bulundu.

Bilhassa kâinattaki İlahî denge ve düzenin sosyal hayata yansıması olarak, Kur’an’ın dört temel esasından biri olan adaletin hayatî önemini, kim tarafından kime yapılırsa yapılsın zulme karşı çıkılması, sessiz kalınmaması, şu veya bu şekilde destek verilmemesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

Bundan dolayı da üzerine hışım çekti.

Rahmetli Kutlular Ağabeyin 28 Şubat döneminde meydana gelen 17 Ağustos depremini İlahî ikaz olarak yorumladığı için 276 gün hapis yatması bunun çok sayıdaki örneklerinden sadece biri.

6 Şubat depremleri de zulüm ve hukuksuzlukların ayyuka çıktığı, nice masumların hukukunun payimal edildiği ve Yeni Asya’nın bunlara karşı da kararlı bir duruş ortaya koyup ikazlarda bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.

Dileğimiz, artık ders alınıp bu hukuksuzluklara son verilmesi ve kuruluşumuzun 54. yılının hukuka dönülen bir yıl olması.

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54. yıl için düşündüğümüz programı deprem sonrası “ders” formatında yapmaya karar verdik. 25 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde yapılacak olan program, 20:30’dan itibaren canlı yayından takip edilebilecek.