Cezaevlerine kitap kampanyası

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün cezaevi kütüphaneleri için başlattığı yeni kitap bağış kampanyasını, Yeni Asya olarak yıllardır kesintisiz şekilde devam ettirdiğimiz kampanyaları tekrar gündeme getirme ve tazeleme vesilesi olarak değerlendirelim.

Bakanlığın açtığı kampanyanın başarısı, bu süreçteki kendi uygulamalarından kaynaklanan çelişkilerin bitmesine bağlı.

Bu çelişkilerin bitmesi ise, yine Bakanlığın CİMER kanalıyla sorduğumuz suale verdiği “Yeni Asya yayınları için alınmış bir yasak kararı yok” cevabının gereğine ve ayrıca Anayasa Mahkemesinin Yeni Asya başta olmak üzere bazı gazeteler için verdiği “Yasaklanması ifade özgürlüğüne aykırı” kararına uyulması ile mümkün.

Bakanlığın kampanyada kullandığı “Kitap iyileştirir” parolasındaki manaya en çok yakışan yayınlar olarak Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımızın ve gazetemizin bazı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ulaştırılmasını engelleyen hukuksuz ve keyfî yasaklar artık kalkmalı.

Kampanya vesilesiyle bu çağrımızı tekrarlarken, bir Üç Aylara daha girdiğimiz şu mübarek günlerde imkân sahibi okurlarımızı cezaevlerine kitap kampanyalarımıza bir kez daha destek vermeye davet ediyoruz.

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İstinafın red kararı

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve arkadaşımız Musa Aydın’ın yıllardır yenilenmeyen basın kartları için açtıkları davalarda Ankara 5. ve 6. İdare Mahkemelerinin verdiği kararlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı itirazın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. İdarî Dava Dairesi tarafından kesin olarak ve oybirliğiyle reddedilmesi, bir hukuksuzluğun daha kuvvetli bir reddi ve iptali olarak kayıtlara geçti.

Bu kararlardan sonra temennimiz, basın kartı ve gri pasaport konularındaki keyfî ve ayrımcı uygulamaların tamamen sona ermesi ve gerek kart, gerek gri pasaport başvuruları yıllardır sürüncemede bırakılan diğer Yeni Asya mensupları başta olmak üzere bütün gazetecilerin, haksız şekilde gasp edilen haklarına kavuşması.

Ve aynı şekilde resmî ilan dağıtımındaki hukuksuz ayrımcılığın da bitmesi.

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Adana Kitap Fuarı

Konya, Denizli, Batman, Kayseri, Mersin, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon’dan sonra Adana da kitap fuarları zincirine katıldı.

Tebrik ediyoruz.

