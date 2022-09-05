Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursî

Padişahlık, Meşrutiyet ve Cumhuriyet olmak üzere üç devre şahitlik edip mühim izler ve eserler bırakmış, ömrünü iman ve Kur’an davasına adamış, Risale-i Nur müellifi, büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatını, bugüne kadar, başta Tarihçe-i Hayat olmak üzere birçok eserden okudunuz belki. Ama böylesine rastlamadığınıza eminiz.

Yeni Asya Neşriyat tarafından kültür dünyamıza kazandırılan ve sahasında bir ilk olma özelliği taşıyan Bediüzzaman Said Nursî çizgi romanı, Üstadın hayatını sadece okumaya değil, adeta bir ‘çizgi sinema’da seyreder gibi temâşâ etmenize imkân tanıyan bir şâheser niteliğinde.

Tam tamına 1000 sayfa ve 22 bölümden müteşekkil bu eseri elinize aldığınız andan itibaren bırakamayacak, Bediüzzaman’ın hayatını adeta ‘seyretmenin’ doyulmaz tadına varacaksınız.

22 senelik bir emeğin mahsulü olan eser, 2015-2019 yılları arasında gazetemizde kısmen tefrika edilmişti.

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını ve davasını anlatan bu çizgi roman, şimdi “ete kemiğe bürünerek” iki ciltlik muhteşem bir albüm halinde okuyucularıyla buluştu.

Eserin sayfalarını çevirirken, kendinizi, usta ressam Hayreddin Ekmen’in sanki oradaymışçasına resmettiği ve fırçasıyla ilmek ilmek dokuduğu hâdiselerin akışı içinde hissederek destansı bir tarihe de şahitlik etmiş olacaksınız.

Eser, 7’den 70’e her yaştan insana hitap ediyor.

Sizi, bu ders ve ibret dolu hayatı okumaya ve anlamaya davet ediyoruz.

Bediüzzaman’ın çizgisinde, çizgi roman tadında...

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Hayreddin Ekmen, eserin hazırlanış hikâyesini şöyle anlatıyor:

“2000 yılında Can Kardeş için teberrüken Bediüzzaman Hazretlerinin hayatından bir kıssa çizdim. Bu çok beğenildi ve başka çizimler devam etti. Zamanla bu sayfalar çoğalınca Üstadın hayatını baştan sona çizgi roman olarak hazırlama fikri doğdu. 2015’te Yeni Asya’da günlük çizgi bant şeklinde tefrika edildi. Gazetedeki çalışmada Üstad Hazretlerinin hayatını doğumundan itibaren kronolojik çizgiyi takip ederek hazırladım. Birkaç ayda bitiririm diye düşündüğüm çalışma, üç buçuk senede ancak tamamlandı. Yüz, bilemedin yüz elli sayfada bütün hayatını tamamlarım diye düşünürken bin sayfalık bir eser ortaya çıktı. Toplamda yirmi iki yıllık bir çalışmanın mahsulü oldu. Bizi bu hizmette istihdam eden Allah’a şükürler olsun.”

Tebrik ediyor, devamını diliyoruz.

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Fiyatı 600 TL iken kampanya fiyatı olan 480 TL’den satışa sunulan eser, Yeni Asya satış noktalarından ve yeniasyakitap.com’dan temin edilebilir.

