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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Demokrasi ve hukuku savunmaya devam

Yeni Asya'dan Size
05 Haziran 2023, Pazartesi
28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun ardından, seçim gündemi, hâlâ devam eden tartışmalarıyla birlikte geride kaldı.

Bu tartışmalar tek adam rejimiyle birlikte çok uzaklaştığımız demokrasi ve hukuk değerlerinin tekrar vurgulanmasına vesile olduğu ölçüde önemli.

Ki biz seçime de, siyasete de bu değerler ekseninde baktık ve o çerçevede bakmaya devam ediyoruz.

Bizim için önemli olan, ülkenin gerçek bir demokrasi ve hukukla yönetilmesi.

Onun için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her hal ve şartta demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, hukuk ve adaleti savunmaya; istibdada, antidemokratik uygulamalara ve hukuksuzluklara karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Allah yardımcımız olsun.

***

“Birkaç saatte 400 dergi bitti”

Kadim okurlarımızdan Süleyman Kılıç’ın mesajı: 

Kıymetli Yeni Asya okuyucusu kardeşlerim; sizler neşriyatta ilklerdensiniz. Hiç gazete, dergi, kitap neşriyatı yapılmazken sizler yapardınız. 

TV kanallarına bakıyorum; o onu aldatmış, o ona gitmiş. Biz nasıl bir millet olduk, çıktık... Arabamız toz olduğunda üzerine çok çirkin yazılar yazılıyor. Bu gençlere nasıl fedakâr ve ahlâklı olmalarını tavsiye edebiliriz? Önceden “Çocuklarınızı kime emanet edersiniz?” denildiğinde başta cami imamları denilirmiş. Okuduğuma göre şimdi sondan ikinci sıraya gerilemişler.

Her nimetten, her halimizden hesaba çekilip muhakeme olacağımızı biliyoruz. Hız limitini birkaç puan geçtin diye 900 lira, peşin ödendiğinde 700 küsur. İndirildiğinde sevinerek hemen ödüyoruz. 

Kendi kendime düşündüm; mal bizim değil, para bizim değil… Öyleyse Allah için niye vermeyelim? 

Bu duygular içinde Ramazan’ı vesile ederek az da olsa bir hizmet başlattım. Hem Amasya Suluova’da, hem Samsun Havza’da genç kızlarımıza Bizim Aile’yi, çocuklarımıza kardeşlerin kardeşi Can Kardeş’i dağıttım. 400 dergi belki de birkaç saat içinde bitti. 

Bütün ömrümüzü dünyaya sarf ediyoruz. Ama çok az bir mesai sonucunda bu neticenin alınması beni gayrete getirdi. 

En son büyük marketlere tavsiye ettiğimde, ne kadar memnun oldular... “Kız arkadaşlarımıza da verelim” dediler. “Biz de bu hayra ortak olalım” dediler, ellişer lira verdiler.

Benim gibi âciz, fani bir kuluna bu yolda birazcık da olsa hizmet etme duygusunu tattıran Allah-ı Azîmüşşâna sonsuz hamd-ü senalar, kutlu Peygamberimize (asm) salât-ü selam olsun.

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