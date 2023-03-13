6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem ve sonraki sarsıntılar geniş bir coğrafyayı etkiledi.

Binlerce can kaybına, yüz binlerce binada yıkım ve hasara, milyonlara varan sayıda kişinin yaşadığı toprakları terk etmesine yol açtı. Karşı karşıya kaldığımız bu umumî musibet, çabuk tesir altında kalan ruhlarda da derin yaralar açtı. İşte, teselliye muhtaç gönüllere, Bediüzzaman Said Nursî’nin âyet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında deprem gibi musibetler, bunların manevî sebep ve hikmetleriyle ilgili Risale-i Nur’da ortaya koyduğu hakikatler afetlerle sarsıldığımız şu günlerde ayrı bir önem taşıyor.

Umumî musibetlerin umumun hatasından kaynaklandığını ve ancak ekseriyetin tevbe ve pişmanlığıyla def olabileceğini dile getiren Bediüzzaman, insanların kulluk şuurundan uzaklaşıp gaflet ve dalâlete düştükleri, harama itibar ettikleri, şükrü unutup nankörlük yaptıkları, azgınlık derecesine varan günahlara yöneldikleri, idareciler adaletsizlik ve hukuksuzluklarla zulmederken çoğunluğun buna taraf olduğu, en azından sessiz kaldığı durumlarda İlâhî ikazların gelebileceğini ısrarla hatırlatır.

Böylesi umumî musibetleri, Enfal Sûresinin “Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar” mealindeki 25. âyeti çerçevesinde yorumlayan Bediüzzaman, vefat eden masum ehl-i imanın ise şehit hükmünde olduğunu, yaşananların günahlara kefaret olacağını ve zâyi olan fanî malların bâkî birer sadaka hükmüne geçeceğini ifade eder.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Deprem Bize Ne Diyor?” isimli broşür, işte bu hakikatleri muhtevî Risale-i Nur metinlerinin derlenmesiyle ortaya çıkan bir çalışma.

32 sayfalık broşürde, başta deprem olarak musibetlerin manevî sebep ve hikmetleri Risale-i Nur’dan orijinal metinlerle aktarılıyor.

“Umumî musibetler neden gelir?”, “Cenab-ı Hak hususî hatalara neden hususî ceza vermeyip koca bir unsuru musallat ediyor?”, “Neden bîçare Müslümanların başına geliyor?”, “Masumların böylesi musibetlerde zarar görmelerine İlâhî adalet nasıl müsaade eder?”, “Masumların rahmet ve adaletten hissesi nedir?”, “Ehl-i iman için ölümün asıl manası nedir?”, “Deprem fay hatlarının hareketinden ibaret tabiî ve tesadüfî bir hadise midir?” gibi pek çok sorunun cevabını bu broşürde bulacaksınız.

***

Sponsorlar vasıtasıyla, yurt çapında çok sayıda dağıtımı hedeflenen broşürden temin etmek isteyenler Satış ve Pazarlama Servisimizin 0545 599 56 84 numaralı telefonundan geniş bilgi alabilirler…

