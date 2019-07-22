Risale-i Nur’daki bahis ve hakikatlerin şerh ve izahı noktasında yapılacak çalışmaları bizzat Üstadın talep ve teşvik ettiği, eser ve mektuplarındaki kendi beyanlarıyla sabit.

Yarım asırdır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmet veren Yeni Asya’nın gerek gazete muhtevasıyla, gerek kitap ve dergilerinde yayınladığı çalışmalarla bu ihtiyaca cevap vermeye çalıştığı da.

Münhasıran bu manaya tahsis edilen Lâhika ve Enstitü sayfalarımız başta olmak üzere, köşe ve dizi yazılarımız da Risale-i Nur’un doğrudan veya dolaylı olarak ve değişik açılardan şerh ve izahı niteliğinde.

Çıkardığımız kitaplar da.

Bu çerçevede, derinlikli araştırmalarıyla tanıdığımız Hasan Güneş’in gazetede yayınladığımız Divan-ı Harb-i Örfî Şerhi, özel olarak takdir ve tebriki hak eden son derece önemli bir çalışma.

Aynı konuda daha önce Atilla Yılmaz’ın hazırladığı ve kitaplaşan çalışmanın da bir devamı.

Üstadın o mahkemede yaptığı ve güncelliğini hâlâ koruyan mesajlarıyla dolu tarihî müdafaayı daha iyi anlayabilmemize çok önemli katkıları olan bu değerli çalışmaları için yazarlarımıza teşekkür ve tebriklerimizi iletiyoruz.

Ve devamını diliyoruz.

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Kurbanlarınız için

Kurban Bayramına üç haftadan az bir zaman kala, konuyla ilgili duyurularımız gazetemizde ve internet sitelerimizde devam ediyor.

Duyurularda belirtildiği gibi, fiyatlar yurt içi kurbanlarda 1550, yurt dışında 600 TL olarak belirlendi. Kurbanlar Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla kesilecek.

Yurt dışı kurbanlar yine Avustralya Nur Vakfı’na emanet ve Afrika ülkelerinde kesilip oradaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak.

Okuyucularımız durumlarına ve şartlarına göre tercihlerini yaparak duyurulardaki irtibat telefonları ve mail adresi üzerinden bildirebilir ve ödemeyi de belirtilen hesap numaralarına bankamatiklerden ayrıca havale ücreti ödemeksizin yapabilirler.

Yeni Asya Vakfı sitesindeki online bağış butonu da kullanılabilir.

Gösterdiğiniz ve göstereceğiniz alâka ve duyarlılık için teşekkür ediyor; “Allah razı olsun” diyoruz.

Allah şimdiden kurbanlarınızı kabul etsin.

YENİ ASYA VAKFI BİLGİ ve İLETİŞİM

https://www.yav.org.tr

ONLINE KURBAN BAĞIŞI

https://www.yav.org.tr/bagis