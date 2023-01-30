"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Gençlik Şûrâsı ilk meyvesini verdi: “Yeni Asya Fidanlık” yayında

Yeni Asya'dan Size
30 Ocak 2023, Pazartesi
Bilindiği gibi, hizmetlerimize gençlerimizin katılımını arttırmak ve kadrolarımızı gençleştirmek, en önemli gündemlerimizden biri.

Türkiye Eğitim Komisyonumuz da, genç arkadaşlarımızın hizmetlere kanalize edilmesi adına geçtiğimiz sene “Gençlik Şûrâsı tertip etme” kararı almış ve bu şûrâlardan ilkini 5-6 Mart’ta Kocaeli/Başiskele’de düzenlemişti. Şevke medar bir atmosferde gerçekleşen bu şûrânın detaylarını gazetemizde okumuştunuz.

Modern asrın insanına, özellikle de gençlere ulaşmak için “neyin nasıl yapılması gerektiği” hususunda son derece isabetli değerlendirmelerin yapıldığı bu şûrâların ikincisi geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da yapıldı.

Kocaeli’deki ilk etapta genel anlamda fikir ve temenniler alınmış ve ihtiyaçlar tesbit edilmişti. Antalya etabında öncekinden farklı olarak ortaya konulan fikirleri gerçekleştirmek üzere “icracı heyetler” oluşturuldu.

Geldiğimiz noktada ise “teşekkül eden heyetler” tüm hızlarıyla çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan projelerden müşahhas hale gelenler uygulamaya konuluyor.

Şûrâda teklif edildikten sonra yapılan müzakereler neticesinde “bir ihtiyaç olduğu” tekrar vurgulanan ve “genç yazar ve çizerlerin yetişmesi için bir atölye olma” hedefiyle yola çıkan “Yeni Asya Fidanlık” eki, Cuma günü itibarıyla gazetemizin web sitesinde okurların beğenisine sunuldu. 

Fidanlık’ın Leyle-i Regaib’i idrak ettiğimiz Perşembe gecesinin mübarek Cuma’ya kavuştuğu ilk saniyelerde yayın hayatına girmesi de ayrıca güzel bir tevafuk oldu.

Tasarımından editör ekibine kadar genç kardeşlerimizin vazife aldığı ve popüler ilimden sanata, edebiyattan kültüre uzanan geniş konu yelpazesi ile her kesimden genç okuyuculara hitap edecek olan “Yeni Asya Fidanlık,” Risale-i Nur’dan beslenerek güncelin nabzını tutacak, yazar-okur etkileşimi açısından da son derece dinamik bir hüviyete sahip bir ek olacak.

Bu arada Fidanlık isminin, genç arkadaşlarımızın geniş bir katılım gösterdiği bir anket sonucunda belirlendiğini ve Yayın Kurulumuzun da bu sürece dahil olduğunu not düşelim.

Düşünce ve hislerini yazmak ve çizmek isteyen tüm genç arkadaşlarımız, çalışmalarını [email protected] adresine gönderebilir. “Fidanlık”ın ilk sayısını talep eden okurlarımız ise gazetenin pdf haline internet sitemizden ulaşabilirler.

Böylelikle, yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya, bugüne dek matbuat âlemine yaptığı katkılara “Yeni Asya Fidanlık” ile bir yenisini daha eklemiş oluyor.

Biz de Risale-i Nur çalışmalarının her gün kendisine daha geniş bir yer bulduğu dijital âlemde yayınlarımıza farklı bir boyut katan genç kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekini ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir, istifade edebilir ve paylaşabilirsiniz:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/YeniAsya-Fidanlik-Ek-Son.pdf

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlan gasbında 4. yıla girdik

    Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tahliye edildi: "İran'a itimadımız yoktur"

    'Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz'

    İkinci elde tüketicinin beklentileri değişti

    Fenerbahçe farklı kazandı, Valencia 4 gol attı

    Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Türkiye’den iltica başvurusu rekor kırdı

    Ekonomik görünüm ürkütücü

    Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa tepki

    Doğu Anadolu’da kar bereketi

    Müslümanlığa geçiş hikayesi: Barış Yoluna Doğru

    13 Şubat’ta aday açıklanabilir

    Devletteki çürümeye son vereceğiz

    Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e yükseldi

    Karaismailoğlu: Geçen yıl 138 bin siber saldırı engellendi

    İran'da askeri tesiste büyük bir patlama meydana geldi

    'Özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var'

    Birinci Avrupa'dan küstah provokatöre tepkiler büyüyor: ''Paludan hapse girmeli"

    "İki yıl içinde Çin ile savaşa hazır olmalıyız" - "7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın"

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    İnsan üzerinde kaderin baskısı var mıdır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çetelerin üzerine neden gidilmiyor?
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Cehennem
    Genel

    İlan gasbında 4. yıla girdik
    Yeni Asya'dan Size

    Gençlik Şûrâsı ilk meyvesini verdi: “Yeni Asya Fidanlık” yayında
    Genel

    Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tahliye edildi: "İran'a itimadımız yoktur"
    Hikmet Günaydın

    Çin’den bir hatıra
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda manen yardıma koşmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Duygularımızı da fırçalamalı değil miyiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kendimizi sorgulamaya ne dersiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.