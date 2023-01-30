Gençlik Şûrâsı ilk meyvesini verdi: “Yeni Asya Fidanlık” yayında

Bilindiği gibi, hizmetlerimize gençlerimizin katılımını arttırmak ve kadrolarımızı gençleştirmek, en önemli gündemlerimizden biri.

Türkiye Eğitim Komisyonumuz da, genç arkadaşlarımızın hizmetlere kanalize edilmesi adına geçtiğimiz sene “Gençlik Şûrâsı tertip etme” kararı almış ve bu şûrâlardan ilkini 5-6 Mart’ta Kocaeli/Başiskele’de düzenlemişti. Şevke medar bir atmosferde gerçekleşen bu şûrânın detaylarını gazetemizde okumuştunuz.

Modern asrın insanına, özellikle de gençlere ulaşmak için “neyin nasıl yapılması gerektiği” hususunda son derece isabetli değerlendirmelerin yapıldığı bu şûrâların ikincisi geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da yapıldı.

Kocaeli’deki ilk etapta genel anlamda fikir ve temenniler alınmış ve ihtiyaçlar tesbit edilmişti. Antalya etabında öncekinden farklı olarak ortaya konulan fikirleri gerçekleştirmek üzere “icracı heyetler” oluşturuldu.

Geldiğimiz noktada ise “teşekkül eden heyetler” tüm hızlarıyla çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan projelerden müşahhas hale gelenler uygulamaya konuluyor.

Şûrâda teklif edildikten sonra yapılan müzakereler neticesinde “bir ihtiyaç olduğu” tekrar vurgulanan ve “genç yazar ve çizerlerin yetişmesi için bir atölye olma” hedefiyle yola çıkan “Yeni Asya Fidanlık” eki, Cuma günü itibarıyla gazetemizin web sitesinde okurların beğenisine sunuldu.

Fidanlık’ın Leyle-i Regaib’i idrak ettiğimiz Perşembe gecesinin mübarek Cuma’ya kavuştuğu ilk saniyelerde yayın hayatına girmesi de ayrıca güzel bir tevafuk oldu.

Tasarımından editör ekibine kadar genç kardeşlerimizin vazife aldığı ve popüler ilimden sanata, edebiyattan kültüre uzanan geniş konu yelpazesi ile her kesimden genç okuyuculara hitap edecek olan “Yeni Asya Fidanlık,” Risale-i Nur’dan beslenerek güncelin nabzını tutacak, yazar-okur etkileşimi açısından da son derece dinamik bir hüviyete sahip bir ek olacak.

Bu arada Fidanlık isminin, genç arkadaşlarımızın geniş bir katılım gösterdiği bir anket sonucunda belirlendiğini ve Yayın Kurulumuzun da bu sürece dahil olduğunu not düşelim.

Düşünce ve hislerini yazmak ve çizmek isteyen tüm genç arkadaşlarımız, çalışmalarını “[email protected]” adresine gönderebilir. “Fidanlık”ın ilk sayısını talep eden okurlarımız ise gazetenin pdf haline internet sitemizden ulaşabilirler.

Böylelikle, yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya, bugüne dek matbuat âlemine yaptığı katkılara “Yeni Asya Fidanlık” ile bir yenisini daha eklemiş oluyor.

Biz de Risale-i Nur çalışmalarının her gün kendisine daha geniş bir yer bulduğu dijital âlemde yayınlarımıza farklı bir boyut katan genç kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekini ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir, istifade edebilir ve paylaşabilirsiniz: