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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gündemimiz hizmetlere odaklanmak

Yeni Asya'dan Size
14 Ağustos 2023, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman kıyamete kadar okunacak ve Kur’an nurlarıyla ufkumuzu aydınlatıp yolumuza ışık tutacak eserleri içinde yine her zaman müracaat ve tatbik etmemiz gerekli ölçüleri ihtiva eden lâhika mektuplarından birinde diyor ki:

“Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur hizmetini her belâya, her derde bir çare, bir ilâç bulmuşlar… Elbette bu dehşetli yeni belâlara, musibetlere karşı da yine Risale-i Nur’un hizmetiyle mukabele etmeliyiz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 182)

Belâ ve musibetlere hizmetle mukabele ve bu halleri hizmetle bertaraf etmek...

Ve bütün sıkıntıları, krizleri, engelleri yine hizmetle aşmak...

Risale-i Nur’dan aldığımız dersle şiarımız ve parolamız hep bu olmalı.

Ki, Yeni Asya 53 yılı aşkın hizmet tarihinde hep bu parola ile yoluna devam etti.

Çok zorlu dönemlerde çetin imtihanlarla karşı karşıya geldi.

Ve hiç eksik olmayan, bazan peş peşe gelen, hattâ kimi zaman iç içe geçen çok yönlü sıkıntılar yaşadı.

Ama bunları hep hizmete daha fazla sahip çıkıp farklı alanlardaki hizmet projelerine yoğunlaşarak aştı.

Şahs-ı manevînin ihlası, sebat ve metaneti ve haklı şûrâların güçlendirip pekiştirdiği tesanüd ve dayanışma ile.

Yine bu mana ve prensiplerle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz ve inşaallah sürdüreceğiz.

Kriz ve engellere takılmadan, hizmet projelerine odaklanacağız.

Risale-i Nur’u, onun şerh ve izahı mahiyetinde yayın yapan gazetemizi ve yine bu çerçevede neşredilmiş ve neşredilecek kitaplarımızı, dergilerimizi, diğer yayınlarımızı geliştirme ve daha çok insana ulaştırma gayretlerimizi arttıracağız.

Yeni çağın getirdiği iletişim teknolojilerini hizmetlerimiz için daha verimli kullanmanın yollarını bulacağız.

Dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarına çok daha fazla yoğunlaşacağız.

Bu alanlardaki çalışmaları ilgili ve kabiliyetli gençlerimizle birlikte gündeme alacak, projeler üretecek ve hep beraber peyder pey, ama sür’atle uygulamaya koyacağız.

Evet, gündemimiz hep birlikte hizmete odaklanmak ve yoğunlaşmak.

Allah yardımcımız olsun.

***

Yazı tetkik heyetleri

Daha önce duyurduğumuz yazı tetkik heyetleri göreve başladı. Hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz.

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