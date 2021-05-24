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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Gündemimiz: Hizmetlerimiz

Yeni Asya'dan Size
24 Mayıs 2021, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman kıyamete kadar okunacak ve Kur’an nurlarıyla ufkumuzu aydınlatıp yolumuza ışık tutacak eserleri içinde yine her zaman müracaat ve tatbik etmemiz gerekli ölçüleri ihtiva eden lâhika mektuplarından birinde diyor ki:

“Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur hizmetini her belâya, her derde bir çare, bir ilâç bulmuşlar… Elbette bu dehşetli yeni belâlara, musibetlere karşı da yine Risale-i Nur’un hizmetiyle mukabele etmeliyiz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 182)

Belâ ve musibetlere hizmetle mukabele ve bu halleri hizmetle bertaraf etmek...

Ve sıkıntıları yine hizmetle aşmak...

Risale-i Nur’dan aldığımız dersle şiarımız ve parolamız hep bu olmalı.

Üstadın “Kâinata değişmem” dediği önde gelen talebelerinden, Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’in “Sıkıntılar bitmez. Münakaşalardan çekilin, çünkü öyle şeyler muvakkattır. Ağzınız sussun, eliniz çalışsın” sözlerinden hareketle, hep ifade edegeldiğimiz üzere, bugüne kadar hiç eksik olmayan, bazan peş peşe gelen, hattâ kimi zaman iç içe geçen çok yönlü sıkıntıları hep hizmete daha fazla sahip çıkıp farklı alanlardaki hizmet projelerine yoğunlaşarak aştık.

Zübeyir Ağabeyin o sözünü yeri geldikçe her fırsatta tekrarlayan ve “Bütün sıkıntıları cemaatimizle aştık” diyen Kutlular Ağabey de şahs-ı manevî ile beraber hep bu anlayışla yürüdü.

Yine öyle yapıyoruz ve yapacağız.

Sıkıntı ve problemleri değil, hizmet projelerini konuşacağız.

Ve böyle yapmak suretiyle, ortada sıkıntı ve problem kalmadığını da göreceğiz.

Şimdiye kadar olduğu gibi.

Risale-i Nur’u, onun şerh ve izahı mahiyetinde yayın yapan gazetemizi ve yine bu çerçevede neşredilmiş kitaplarımızı, dergilerimizi, diğer yayınlarımızı geliştirme ve daha çok insana ulaştırma gayretlerimizi arttıracağız.

Yeni çağın getirdiği iletişim teknolojilerini hizmetlerimiz için daha verimli kullanmanın projelerini geliştireceğiz.

Dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarına çok daha fazla yoğunlaşacağız.

Bu alanlardaki çalışmaları ilgili ve kabiliyetli gençlerimizle birlikte gündeme alacak, projeler geliştirecek ve hep beraber peyder pey, ama sür’atle hayata geçirmek hedefimiz.

Biliyoruz ki, sonu ve sınırı olmayan bir hedefler manzumesi önümüzde duruyor.

Çünkü Kur’an’ın bu çağa dersi ve mesajı olan Risale-i Nur’daki ölçülere ve hayat prensiplerine bütün Müslümanların ve bütün insanlığın ihtiyacı var.

Hayatımızın en önemli hedefi ve ideali, arayış içindeki muhataplarına bu hakikatleri ulaştırmak.

Onun için, gündemimiz bu anlayış ve kararlılıkla hep birlikte hizmete odaklanmak ve yoğunlaşmak.

Allah yardımcımız olsun.

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