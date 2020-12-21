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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hafta sonları e-gazete

Yeni Asya'dan Size
21 Aralık 2020, Pazartesi
Koronavirüs salgınının yeniden yayılma ve tırmanma seyrine girdiği bir ortamda alınan tedbirlerden biri olarak hafta sonlarında yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, Cumartesi ve Pazar günleri gazete dağıtımını da olumsuz etkiliyor.

Birçok gazete bayii o günlerde kapalı.

Böyle olunca ülkenin büyük kısmında dağıtılamayacak ve okura ulaşamayacak bir gazeteyi basmak, zaten fazlasıyla ağır olan ekonomik sıkıntıları daha da arttırmaktan başka bir netice vermeyeceği için, istemeyerek de olsa o günlerde gazeteyi basmama kararı almaya mecbur kaldık.

Temsilcilerimizin çoğunluğunun da tasvibini alarak.

Ama okuyucularımızdan gelen talep şu oldu:

Kâğıt gazeteyi basamasak da, sayfalar diğer günlerde olduğu gibi PDF formatında hazırlanıp portalımıza konulsun; böylece o günlere ait gazeteler en azından ekranda sayfa görüntüleriyle görülüp okunabilsin.

Yaptığımız araştırma, temas ve değerlendirmeler neticesinde buna yasal ve resmî bir sakınca ve engel bulunmadığı sonucuna varınca, geçen hafta sonundan itibaren uygulamaya geçtik.

Öncesinde www.yeniasya.com.tr adresinde köşe yazılarının ve haber muhtevasının yenilenip güncellenerek devam ettiği portalımıza, kâğıt baskısı yapılamayan sayfalarımızı da yüklemeye başladık.

Gelecek hafta sonunda yılbaşı tatili için açıklanan üç günlük sokağa çıkma yasağında da, sonraki haftalarda da yasak devam ettiği müddetçe bu uygulamayı sürdüreceğiz.

Bu durum e-gazete aboneliğinin önemini bir kez daha gündeme taşımış oldu.

Şartlar, sokak yasağının uygulandığı hafta sonlarında e-gazeteyi tek alternatif olarak önümüze koydu.

Bu durumda, e-gazete kampanyamızı bu yönüyle de düşünerek daha fazla sahiplenmemiz; e-gazete abonesi değilsek bir an evvel abone olmamız ve ulaşabildiğimiz diğer insanları da abone olmaya teşvik etmemiz büyük önem taşıyor.

Bunu yapabildiğimiz ve yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde, koronaya bağlı yasak ve kısıtlamaların yol açtığı krizi, gazetemizin daha çok tanıtılması ve okunması noktasında fırsata çevirebiliriz.

Allah yardımcımız olsun.

***

Dergilerde kampanya

Gazetemizde çıkan duyurularda ifade edildiği gibi, Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergilerimize bir yıllık abone olan herkese bir yıllık Köprü dergisi aboneliği hediye ediliyor.

15 Ocak’a kadar devam edecek olan bu kampanyada dört dergimizin bir yıllık toplam abone ücreti 540 TL.

Abone olmak için 

www.yeniasyakitap.com adresini kullanabilir veya

0545 5995492 whatsapp numarasına yazabilirsiniz.

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