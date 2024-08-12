Hep birlikte daha güçlüyüz

Yeni Asya Medya Grup olarak, sizlere daha kaliteli hizmet sunmak, gazetemiz, kitap neşriyatımız, dergilerimiz ve diğer yayınlarımızın tirajını arttırmak gayesiyle çeşitli stratejiler üzerinde çalışıyoruz.
Hem matbu (basılı), hem de e-gazete abonelikleri ve diğer yayınlarımız konusunda yapabileceğimiz yenilikler ve iyileştirmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Bu çalışmalarda hem sizlere, hem de bizlere düşen görevler olduğunun şuurundayız.
Konuyla ilgili düşüncelerinizi, her zaman; [email protected] mail adresi veya 0 (546) 539 13 69 no’lu WhatsApp hattı kanalıyla bizlere iletebilirsiniz.
Neler yapabiliriz:
1. Arkadaş ve Aile Çevresine Tavsiye Etmek:
• Yakınlarımıza, neşriyatımızın değerlerini ve muhtevasını anlatarak satın almalarını teşvik edebilirsiniz.
• Gazetemiz için abonelik kampanyaları ve avantajları hakkında bilgi vererek yeni aboneler kazandırabilirsiniz.
2. Sosyal Medyada Paylaşmak:
• Gazetemizde ve diğer yayınlarımızda okuduğunuz ve beğendiğiniz makaleleri, kurumsal hesaplarımız üzerinden kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.
• Gazetemizin ve diğer yayınlarımızın sosyal medya sayfalarını takip ederek ve paylaşımlarını beğenerek daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
3. Abonelik Hediyeleri:
• Özel günlerde (doğum günü, yıl dönümü, nikâh töreni, vb.) sevdiklerinize gazete aboneliği ve diğer yayınlarımızdan hediye edebilirsiniz.
• Yeni abonelikler için düzenlenen kampanyalardan faydalanarak hediyelik abonelikler satın alabilirsiniz.
4. Faaliyet ve Toplantılara Katılmak:
• Neşriyat birimlerimizin düzenlediği etkinliklere ve toplantılara katılarak aktif destek verebilirsiniz.
• Bu faaliyetlerde yayınlarımızın tanıtımını yaparak yeni okuyucular kazanılmasına yardımcı olabilirsiniz.
• Bağış yaparak veya reklam vererek Yeni Asya’nın finansal olarak daha güçlü hale gelmesine katkıda bulunabilirsiniz.
• Okuyucularla buluşma günleri ve imza günleri düzenleyebilirsiniz.
• Yeni Asya Medya Grubun düzenlediği konferanslar ve seminerlerle akraba ve tanıdıklarınızı buluşturabilirsiniz.
5. Okuyucu Geri Bildirimi:
• Gazete ve diğer yayınlarımızın muhtevası ve hizmetleri hakkında düzenli olarak geri bildirimde bulunarak yayınlarımızın gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.
• Okuyucu grupları ve toplulukları oluşturarak neşriyatımızın tanıtımını yapabilirsiniz. Bu gruplar aracılığıyla yeni okuyucular kazanılmasına ve aboneliklerin artmasına katkıda bulunabilirsiniz.
• Gazetenin ve diğer yayınların muhtevası, tasarımı veya diğer konulardaki geri bildirimlerinizi lütfen ilgililere iletiniz.
6. Reklam çalışmaları:
• Reklam konusunda daha önce yapıldığı gibi ilinize ait bir ek reklam çalışması yapabilirsiniz.
• Mahallinizde ek çalışmalar yaparak,sanayici ve esnaf tanıdıklarınıza “Yeni Asya’da reklamınızı görmek istiyoruz” gibi bazı tavsiyelerde bulunulabilirsiniz.
• Hedef kitleye özel reklamlar: Farklı yaş grupları, ilgi alanları ve hayat tarzlarına göre özel reklam çalışmaları yapabilirsiniz. Mesela; gençlere dönük reklamlarda teknoloji ve girişimciliğe odaklanırken, emeklilere yönelik reklamlarda sağlık ve finans gibi konulara yer verebilirsiniz.
7. Mahallî İş Birlikleri Oluşturmak:
• Mahallî işletmelerle iş birliği: Mahallî işletmelerle iş birliği yaparak gazetemizin ve yayınlarımızın tanıtımını yapabilir ve reklam alımını teşvik edebilirsiniz.
• Kampanyalar: Mahallî işletmelerle ortak kampanyalar düzenleyerek gazetemizin ve diğer yayınlarımızın bilinirliğini arttırabilirsiniz. Meselâ, belirli bir alışveriş tutarına gazete aboneliği veya diğer yayınlarımızdan hediye etmek gibi.
• Bazı illerimizin yaptığı gibi mahallinizdeki kitapçılarla anlaşarak kitaplarımızın teşhir edilerek satılmasını temin edilebilirsiniz.
Neşriyatımız için yapılabilecekler hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Hayırlı haftalar diliyoruz.