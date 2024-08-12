"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Hep birlikte daha güçlüyüz

Yeni Asya'dan Size
12 Ağustos 2024, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grup olarak, sizlere daha kaliteli hizmet sunmak, gazetemiz, kitap neşriyatımız, dergilerimiz ve diğer yayınlarımızın tirajını arttırmak gayesiyle çeşitli stratejiler üzerinde çalışıyoruz.

Hem matbu (basılı), hem de e-gazete abonelikleri ve diğer yayınlarımız konusunda yapabileceğimiz yenilikler ve iyileştirmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

Bu çalışmalarda hem sizlere, hem de bizlere düşen görevler olduğunun şuurundayız. 

Konuyla ilgili düşüncelerinizi, her zaman; [email protected] mail adresi veya 0 (546) 539 13 69 no’lu WhatsApp hattı kanalıyla bizlere iletebilirsiniz.

Neler yapabiliriz:

1. Arkadaş ve Aile Çevresine Tavsiye Etmek:

• Yakınlarımıza, neşriyatımızın değerlerini ve muhtevasını anlatarak satın almalarını teşvik edebilirsiniz.

• Gazetemiz için abonelik kampanyaları ve avantajları hakkında bilgi vererek yeni aboneler kazandırabilirsiniz.

2. Sosyal Medyada Paylaşmak:

• Gazetemizde ve diğer yayınlarımızda okuduğunuz ve beğendiğiniz makaleleri, kurumsal hesaplarımız üzerinden kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

• Gazetemizin ve diğer yayınlarımızın sosyal medya sayfalarını takip ederek ve paylaşımlarını beğenerek daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

3. Abonelik Hediyeleri:

• Özel günlerde (doğum günü, yıl dönümü, nikâh töreni, vb.) sevdiklerinize gazete aboneliği ve diğer yayınlarımızdan hediye edebilirsiniz.

• Yeni abonelikler için düzenlenen kampanyalardan faydalanarak hediyelik abonelikler satın alabilirsiniz.

4. Faaliyet ve Toplantılara Katılmak:

• Neşriyat birimlerimizin düzenlediği etkinliklere ve toplantılara katılarak aktif destek verebilirsiniz.

• Bu faaliyetlerde yayınlarımızın tanıtımını yaparak yeni okuyucular kazanılmasına yardımcı olabilirsiniz.

• Bağış yaparak veya reklam vererek Yeni Asya’nın finansal olarak daha güçlü hale gelmesine katkıda bulunabilirsiniz.

• Okuyucularla buluşma günleri ve imza günleri düzenleyebilirsiniz.

• Yeni Asya Medya Grubun düzenlediği konferanslar ve seminerlerle akraba ve tanıdıklarınızı buluşturabilirsiniz.  

5. Okuyucu Geri Bildirimi:

• Gazete ve diğer yayınlarımızın muhtevası ve hizmetleri hakkında düzenli olarak geri bildirimde bulunarak yayınlarımızın gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. 

• Okuyucu grupları ve toplulukları oluşturarak neşriyatımızın tanıtımını yapabilirsiniz. Bu gruplar aracılığıyla yeni okuyucular kazanılmasına ve aboneliklerin artmasına katkıda bulunabilirsiniz.

• Gazetenin ve diğer yayınların muhtevası, tasarımı veya diğer konulardaki geri bildirimlerinizi lütfen ilgililere iletiniz. 

6. Reklam çalışmaları: 

• Reklam konusunda daha önce yapıldığı gibi ilinize ait bir ek reklam çalışması yapabilirsiniz.

• Mahallinizde ek çalışmalar yaparak,sanayici ve esnaf tanıdıklarınıza “Yeni Asya’da reklamınızı görmek istiyoruz” gibi bazı tavsiyelerde bulunulabilirsiniz.

• Hedef kitleye özel reklamlar: Farklı yaş grupları, ilgi alanları ve hayat tarzlarına göre özel reklam çalışmaları yapabilirsiniz. Mesela; gençlere dönük reklamlarda teknoloji ve girişimciliğe odaklanırken, emeklilere yönelik reklamlarda sağlık ve finans gibi konulara yer verebilirsiniz.

7. Mahallî İş Birlikleri Oluşturmak:

• Mahallî işletmelerle iş birliği: Mahallî işletmelerle iş birliği yaparak gazetemizin ve yayınlarımızın tanıtımını yapabilir ve reklam alımını teşvik edebilirsiniz.

• Kampanyalar: Mahallî işletmelerle ortak kampanyalar düzenleyerek gazetemizin ve diğer yayınlarımızın bilinirliğini arttırabilirsiniz. Meselâ, belirli bir alışveriş tutarına gazete aboneliği veya diğer yayınlarımızdan hediye etmek gibi.

• Bazı illerimizin yaptığı gibi mahallinizdeki kitapçılarla anlaşarak kitaplarımızın teşhir edilerek satılmasını temin edilebilirsiniz.

Neşriyatımız için yapılabilecekler hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Hayırlı haftalar diliyoruz.

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine namaz kılarken vurdular

    Yoksulluk daha da artacak

    Kişi başı borç 80 bin TL

    İsrail ve suç ortağı ülkeler hesap vermeli

    Arınç’tan Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı

    Bireysel başvurular arttı

    Bizi çöpe attınız

    Macron'a hatırlatma! ''Savaş değil soykırım''

    Gazzeli çocuklar için Gazze’de güvenli bir yer yok

    ABD, Gazze'deki sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyormuş!

    61 kişinin öldüğü uçağa 10 yolcu yetişememiş

    'Gazze Kasabı' tutuklansın

    Kuzey Kore yeniden "çöp balonu" gönderdi

    İsrail’e ticarete Filistin üzerinden devam

    Gazze’de ateşkes için taraflar buluşacak

    Çiftçiler ürününü pazarlayamıyor

    Hayvan katliamına soruşturma

    Fenerbahçe tek golle 3 puana ulaştı

    Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Arınç’tan Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kurtların kuzuları yeme bahaneleri
    Ahmet BATTAL

    Başın öne eğilmesi
    Şükrü BULUT

    İktidarsız muhalefetle demokrasiye ulaşılır mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Elaziz’in aziz kahramanları
    Genel

    Bireysel başvurular arttı
    Genel

    Kişi başı borç 80 bin TL
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur Açıklamalı Kûran’ı Kerim ve Türkçe Meali çıktı
    Yeni Asya'dan Size

    Hep birlikte daha güçlüyüz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.