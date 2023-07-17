Yıllar önce Siyasî ve İçtimaî Komisyonumuzdaki müzakerelerden çıkan bir tavsiye kararı, mümkün olan her yerde yoğunlaştırılmış Beyanat ve Tenvirler dersleri yapılması idi.

Maksat, siyasî tabloyu ve gelişmeleri gelip geçici değişken rüzgârlara göre değil, Risale-i Nur’daki değişmez ölçü ve prensipler ışığında değerlendirme şuurunu pekiştirmekti.

Bu derslerin yapıldığı yerlerde, müsbet tesir ve sonuçları da kendisini gösterdi. Günü birlik ve çoğu zaman kırıcı olabilen polemiklerin yerini, olup bitenleri kuş bakışı bir perspektifle görebilen kuşatıcı bir nazarın kazandırdığı seviyeli ve derinlikli fikir teatileri aldı. Söz konusu derslerin ara vermeden ve daha da yaygınlaştırılarak devam etmesi lâzım.

Bunlara ilâveten, en kısa zamanda ihdas edilip her yerde bir an önce hayata geçirilmesi gereken özel derslerden biri de Hizmet Rehberi dersleri olmalı.

Şu bir gerçek ki, nazarları ve dikkatleri hizmetten uzaklaştırıp âfâkî meselelere dağıtan sebeplerin yoğun şekilde üzerimize çullanıp gündemimizi dünyevîleştirme riskini de beraberinde getirdiği kritik bir dönem ve süreçten geçiyoruz.

İlâveten, farklı sebeplerle maneviyatımızı olumsuz etkileyip hizmetteki şevk ve motivasyonumuzun zayıflamasına, hattâ bazılarımızda tamamen kaybolmasına yol açan sıkıntılı haller yaşanabiliyor.

Bu gibi hallere karşı iç dünyamızı sürekli tahkim edip aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi ve duygularımızı beslemeye ihtiyacımız var.

Risalelerde, özellikle de lâhikalarda, hayatın ve hizmetin akışı içinde gerek şahsî hayatımızda, gerek ailemizde, gerek cemaat bünyesinde, gerekse toplum genelinde ve dünyada karşı karşıya kalabileceğimiz problem, sıkıntı, kriz, engel, tuzak ve tehlikelere dikkatimizi çekip, bunları nasıl aşabileceğimize ışık tutan çok sayıda irşad, tavsiye, ihtar ve ikaz mevcut.

Ihlâs, sadakat, sebat, metanet, istikamet, fedakârlık, şevk, gayret, uhuvvet, tesanüd, irtibat, istişare, temkin, dikkat, teyakkuz... gibi, hizmet açısından son derece hayatî önem taşıyan prensipleri hep hatırımızda tutup tazelemek ve yola bu manalarla devam edebilmek açısından, bu dersler çok istifadeli olabilir.

Nitekim bunu düzenli olarak yapanlar ve müsbet neticelerini görenler az değil.

Aynı manadan hissedar olabilmek için bütün okurlarımıza tavsiyemiz, bulundukları hizmet mahallinde münhasıran Hizmet Rehberi’nin müzakereli olarak okunduğu özel dersler ihdas etmeleri veya mevcut rutin ve programlı derslerden birini Hizmet Rehberi dersine dönüştürmeleri. Ya da Hizmet Rehberi eksenli okuma programları tanzim etmeleri.

Bunu bir an önce başlatalım. Kendi iç âlemimizden başlayarak hizmetlerimizdeki müsbet yansımalarını, daha ilk dersimizden itibaren görmeye başlayacağız.

Herkese verimli ve feyizli okumalar; ihlâs ve istikamet çizgisinde, sebat ve metanet üzere hayırlı ve muvaffakiyetli hizmetler diliyoruz.