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28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hukuk kazanıyor, kazanacak

Yeni Asya'dan Size
28 Ağustos 2023, Pazartesi
Bu süreçte Yeni Asya’nın maruz bırakıldığı hukuksuz ve keyfî muamelelerden biri de, bazı cezaevlerindeki yasak ve engellemelerdi.

Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün parasını ödeyerek talep ettikleri gazetemiz, kimi cezaevlerinin eğitim kurullarınca alınan hukuk ve mantık dışı kararlarla kendilerine verilmedi.

Bu kararlardan, infaz hâkimlikleri veya ağır ceza mahkemeleri tarafından onaylananlar da oldu, bozulanlar da. Ve neticede konu çok sayıda bireysel başvuru ile AYM’ye götürüldü.

Konuyla ilgili yayın ve çağrılarımıza ısrarla suskun kalıp “duvar” kesilen ve bildiğini okumaya devam eden Adalet Bakanlığı, AYM’ye açılan davalar için verdiği cevapta sessizliğini bozarak yasağı savundu, “kurum güvenliğini tehlikeye atma” iddiasını ve diğer uydurma gerekçeleri tekrarladı; ama başvuruları değerlendiren AYM İkinci Bölümü bunların hiçbirine itibar etmedi.

Başka bazı gazetelere de uygulanan, ama en çok Yeni Asya’ya karşı işletilen keyfî yasaklarla, en temel haklardan biri olan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

“Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır” dediği daha önceki kararlarına da atıfta bulunarak, “Yasakla, ifade özgürlüğü ihlal edildi” dedi.

Ve başvuru sahiplerinin her birine, sembolik manevî tazminat ödenmesine hükmetti.

Ardından konu, bu defa sadece Yeni Asya konulu bir başvuru ile AYM Genel Kuruluna intikal etti.

Başkan Zühtü Arslan ve Başkanvekili Kadir Özkaya ile Üyeler Engin Yıldırım, Muammer Topal, M. Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce’den oluşan Genel Kurul, İkinci Bölümün kararına da atıfta bulunarak aynı yönde oybirliğiyle yeni bir karar verdi.

Başvuruda bulunan Fatih Seyis’in, İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla, ücretini karşılamak suretiyle Yeni Asya gazetesini alma talebinin gerçeğe aykırı şekilde, yeterli talep olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürdüğü belirtilen kararda, “Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” denildi ve “İfade özgürlüğü ihlal edilmiştir” sonucuna varıldı.

Ayrıca bu ihlal için 18 bin, yine aynı başvuru sahibinin cezaevinde kötü muamele şikayeti için de 60 bin TL manevî tazminata hükmetti.

Ve Yeni Asya’ya uygulanan yasağın hukuksuzluğunu AYM Genel Kurulu da tescil etti.

Böylece bu dönemin hukuksuzluklarından biri daha hukuktan dönmüş oldu.

Münacatü’l-Kur’an isimli dua kitabına, Yeni Asya yayını olduğu için yapılan engellemenin AİHM’e gitmesi ve Türk hükümetinin daha ağır bir tazminat ödememek için “dostane çözüm”ü kabul ederek başvuru sahibine 1000 euro ödemeyi teklif etmesi de hukuksuzluğun devam edemeyeceğinin yakın zamandaki örneklerinden biri. 

Sıra resmi ilan, basın kartı ve gri pasaport gasbı gibi diğer hukuk ihlallerinin de son bulmasında.

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