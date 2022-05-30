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30 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hukuk mücadelemizde müsbet gelişmeler

Yeni Asya'dan Size
30 Mayıs 2022, Pazartesi
12 Eylül’de, darbe yönetiminin yanlış ve hukuksuz uygulamalarına ve hazırlanan darbe anayasasına itiraz ettiğimiz için toplam 470 gün kapatılmıştık.

28 Şubat’ta da, dönemin hukuksuzluklarına karşı çıktığımız ve 17 Ağustos depremini bu zulümlerle irtibatlandırdığımız için hedef olmuştuk. Geçen yıl rahmet-i  Rahman’a tevdi ettiğimiz Mehmet Kutlular Ağabey “Deprem İlahî ikazdır” dediği için mahkûm edilip 276 gün hapis yatmış; yazarlarımızdan da ceza almayan kimse neredeyse kalmamıştı.

Ama bu baskıları her zamanki gibi hukuk içinde ve müsbet hareket prensibi çerçevesinde verdiğimiz kararlı mücadele ile çok şükür aştık.

Şimdi de 28 Şubat’tan farksız, hattâ ondan çok daha şiddetli bir hukuksuzluk sürecinden geçer ve her hal ve şartta haktan yana, haksızlığa karşı olan duruşumuzu bu dönemde de aynı kararlılıkla ortaya koymuş olmamızın bedelini öderken, kararlılıkla devam ettiğimiz hukuk mücadelemizin müsbet neticelerini almaya devam ediyoruz.

Bunların son örneklerinden biri, bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasak için Anayasa Mahkemesinin verdiği “Hukuka aykırı ve ifade özgürlüğünün ihlali” kararı.

Diğeri, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün açtığı basın kartı davasında Ankara 6. İdare Mahkemesinin, “Kart yenileme talebinin sürüncemede bırakılması hukukî belirlilik ve hukukî güvenlik ilkelerine aykırı” şeklinde özetlenebilecek gerekçelerle verdiği “zımnî red işlemi”ni iptal kararı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Güleçyüz’e 28 Şubat döneminde verilen, ama sonra memnu hakların iadesi kararına konu olup adlî sicilden de silinen bir mahkûmiyet kararına istinaden ileri sürdüğü “Basın kartı taşıma hakkını kaybetti” iddiasını da reddeden mahkemenin bu kararının, kartları verilmeyen bütün Yeni Asya mensuplarına, yıllardır gasp edilen haklarının iadesi yolunu açmasını diliyoruz.

Ve bu gelişmelerin, resmî ilan ve gri pasaport gibi konularda maruz bırakıldığımız hukuksuz, keyfî ve ayrımcı uygulamaların da sonunu getirmesini temennî ediyoruz.

Bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan, fiilî ve kavlî dualarıyla destek verip hep yanımızda olan okurlarımıza teşekkür ediyor; “Hep birlikte mücadeleye devam” diyoruz.

Allah yardımcımız olsun.

***

Geçen hafta yapılan Temsilciler Toplantımızın son oturumunda alınan karar:

Muhtemel bir erken veya normal seçimde DP’nin içinde olduğu ittifakın desteklenmesine ve ülkenin seçim sath-ı mailine girmesi sebebiyle Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Siyasî ve İçtimaî Komisyonun daha aktif hale getirilmesine karar verildi.

***

Yeni Asya Neşriyat mağaza temsilcileriyle yaptığımız geleneksel Barla toplantımız bu sene 17-19 Haziran Cuma-Pazar günleri yapılacak. Temsilcilerimizi bekliyoruz.

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