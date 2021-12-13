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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İyi ki Yeni Asya var

Yeni Asya'dan Size
13 Aralık 2021, Pazartesi
A Haber’deki bir programda Üstad Bediüzzaman’a ve Nur Talebelerine yapılan iftiraları cevapladığımız manşetimiz, yazılarımız ve diğer yayınlarımız gerek okuyucularımız, gerekse dışarıdan gazeteyi izleyen hakperest insanlar tarafından takdirle karşılandı.

“Yeni Asya 52 yıldır bihakkın taşıdığı ‘Risale-i Nur’un medyadaki dili’ sıfatının gereğini bir kez daha yerine getirerek bu nitelemenin hakkını yine verdi, iyi ki Yeni Asya var” dedirtti.

Biz de tahdis-i nimet olarak, böyle bir hizmetin mensupları ve hizmetkârları olduğumuz için Rabbimize tekrar şükrettik.

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MEHMET ALTAN’A TEŞEKKÜR

15-20 Temmuz sürecinin mağdurlarından, Eylül - 2016’da tutuklanan, Ocak - 2018’de AYM’nin “hak ihlali ve tahliye” kararına rağmen bırakılmayıp İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen, ardından AİHM’in verdiği “hak ihlali ve tahliye” kararı üzerine istinaf kararıyla Haziran-2018’de bırakılıp hakkındaki mahkûmiyet Yargıtay tarafından bozularak beraatine hükmedilen ve kendisi hakkında verdikleri mahkûmiyet kararı AYM, AİHM ve Yargıtay’dan dönen 26. ACM hâkimlerine açtığı tazminat davası devam etmekte olan Mehmet Altan’ın Yeni Asya için yazdığı ve 8 Aralık’ta “Çare Çin modeli değil, AB reformları” başlığıyla manşet yaptığımız makale çok ilgi ve dikkat çekti.

Yeni Asya’nın yıllardır kararlılıkla savunduğu fikirlerle örtüşüp bu duruşu teyid eden makalesi için Altan’a teşekkür ediyor, ufuk açıcı değerli yazılarının devamını diliyoruz.

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FERİKÖY’DE GAZETE, KÖRFEZ’DE SEYYAR STAND

Denizli Temsilcimiz Mehmet Cebe’nin, eşinin tedavisi için geldiği İstanbul’da, Denizli’de yaptığı gibi, ev tuttuğu Şişli-Feriköy’de de günde 50 gazeteyi sokak sokak, kapı kapı dağıttığını anlattığı yazısı ile, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yayınlarımızın tanıtımı ve satışı için seyyar stand açan emekli okurumuz Mustafa Yılmaz’la Ahmet Cemil Çökren’in yaptığı röportaj çok takdir topladı.

“Gazeteyi dağıtırken üst katlardan görüp isteyenler oluyor ve sarkıttıkları sepete gazeteyi koyuyorum” diyen Cebe’yi ve “Yeni Asya’yı ve yayınlarımızı tanıtmak için semt pazarı, yürüyüş yolları ve halkın yoğun olduğu caddelerde teşhir etmemizin zarurî olduğunu düşünüyorum” diyerek, bahsettiği çalışmayı bizzat hayata geçiren Yılmaz’ı tebrik ediyor, “Allah razı olsun” diyor ve hepimiz için nümune-i imtisal olmasını diliyoruz.

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Mehmet Cebe’nin çok tebrik ve takdire şayan çalışmasıyla ilgili olarak, 11.10.2021 tarihli köşemizde, gazeteyi tanıtmak için metro, otobüs, apartman girişi gibi yerlere bıraktığını ve çok güzel neticeler aldığını aktardığı bir mesajını yayınladığımız okurumuz şunları yazmış:

“7 Aralık tarihli gazetede Denizli temsilcisi Mehmet Cebe abimizin Feriköy’de her gün 50 gazete dağıttığını okudum. Çok sevindim. Bu tarz çalışma, imkânı olan bütün mahallerde yapılmalıdır. Gazete maddî imkânsızlıktan sadece e-gazete’ye dönerse şahsen çok üzülürüm. Sanki risaleler sadece elektronik ortama alınmış, ülkede hiç basılı risale kalmamış gibi gelir bana. Tirajın ikiye katlanması hedefine kilitlenmek şart. Bunun lâmı cimi yok, diye düşünüyorum.”

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