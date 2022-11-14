Kitap fuarları

Gazetemizde çıkan duyuru, haber ve yazılardan takip ettiğimiz gibi, yeni hizmet dönemine Konya, Denizli, Batman, Kayseri, Mersin, Ankara ve İzmir’deki kitap fuarlarıyla hızlı bir giriş yaptık. (Sırada, Aralık ayı başındaki Şanlıurfa var.)

Risale-i Nur başta olmak üzere gazetemiz ve yayınlarımızın tanıtımı açısından büyük hizmetlere vesile olan fuarlarda yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucularla sohbet ettiler.

Fuar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşi programları yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Her bir fuar için bize gönderilen ve gazetede yayınladığımız haber ve yazılarda ifade edildiği gibi, fuarlara iştirakimiz çok güzel hizmetlere vesile oldu.

Birçok yeni insan bu vesileyle gazetemizi ve yayınlarımızı tanıdı.

Risale-i Nur’la tanıştı.

Külliyatı ve Yeni Asya’yı tanıdıkları halde son süreçten kaynaklanan sebeplerle uzak kalanlar, moral ve cesaret bulup tekrar irtibat kurdular.

Standımızı görüp uğradıktan sonra o moral ve şevkle Risale-i Nur sohbetlerine katılanlar oldu.

Velhâsıl, Üstadın “Bu zamanda hizmet ilânatla olur” sözüyle ifade ettiği mananın tahakkuku açısından fuarlar çok verimli ve istifadeli geçti.

Her mahalde okurlarımızın organizasyonu ve desteğiyle katıldığımız fuarlardaki standlarımızda yine o mahaldeki genç arkadaşlarımız görev aldılar ve gelen ziyaretçilerle ilgilenip yayınlarımızı tanıttılar.

Böylece toplumun yayın noktasındaki talep ve ihtiyaçlarını da bu bire bir muhatabiyetlerle görüp tesbit ettiler.

Bu tesbitler neşriyat toplantılarımıza getirilip değerlendirilecek.

Ve yayın stratejilerimizi beraberce tayin ederken, bunlar da bize ışık tutacak.

Şu bir gerçek ki, hızla değişen bir toplumda, özellikle çocuk ve gençlere ulaşacak yayınlara çok büyük ihtiyaç var.

Külliyat dışındaki kitap çeşitlerimizi, bu ihtiyaç tesbitleri ışığında zenginleştirmemiz gerekiyor.

Malûm sebeplerle artan birim maliyetlerini olabildiğince düşürmek için de dosyaları basılmadan önce göndereceğimiz temsilcilerimizin bildirecekleri taleplerle baskı adetlerini yükseltmek gibi yöntemleri devreye alabilir ve böylece hem fiyatları daha aşağı çekebilir, hem de kitaplarımızın daha çok yayılıp okunmasını sağlayabiliriz.

(İnternet ve dijital yayıncılık alanında yapılması gereken çalışmalar ise ayrıca üzerinde durulması ve sür’atle hayata geçirilmesi gereken çok önemli bir konu.)

Tertiplendikleri bütün illerde sağladıkları sponsor desteğiyle fuarların gerçekleşmesine vesile olan okurlarımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.