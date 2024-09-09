Kur’an meallerimiz çeşitleniyor

Risale-i Nur Tefsirli Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli adlı şaheserimize büyük ilgi ve teveccüh artarak devam ederken, Kur’ân-ı Kerîm’in meal ve tefsiri yanında sadece Türkçe meâlinin yer aldığı farklı ebat ve ciltlerde eserlerimiz de okurlarımızın istifadesine peyder pey sunuluyor.

Orta boy ve çanta boy olmak üzere iki kategori ve iki farklı çeşitte, esnek cilt ve karton kapak olarak hazırlanan ve öteden beri talep edilen bu eserlerimizin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Karton kapak özellikli olanlar satış mağaza ve temsilciliklerimizde yerini alırken, esnek ciltliler ise ay sonunda okuyucularla buluşacak.

Kur’ân’ın sadece Türkçe meâl metnini ihtivâ eden bu eserlerimizden orta boy olanı, yine “Risale-i Nur Tefsirli” özelliğini taşıyor. Ayet-i kerîmelerin Risale-i Nur Külliyatındaki açıklamalarına dipnotlarda yer verilmiş durumda. Yoğun bir alâka ve takdirle karşılanan “Risale-i Nur Tefsirli Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli” eserimizin tanıtımında bahsettiğimiz gibi, uzun ve titizlikle sürdürülen bir mesâinin mahsûlü olan bu çalışmanın hazırlanış safahatıyla ilgili kısa bir bilgiyi “Takdim” yazısından hatırlayalım:

“Çalışma hazırlanırken iki usûl takip edilmiştir: 1- Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan ve açıktan bir veya birkaç âyet-i kerimenin tefsiri sadedinde kaleme aldığı metinler, ilgili ayet meâllerinin hâşiyesinde -sayfa hacmi imkân verdiği ölçüde- iktibas edilmiştir. Yer darlığı sebebiyle iktibas edilemeyen metinler ise kaynak vermek suretiyle me’hazına havale edilmiştir. 2- Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan atıf yapmasa da mânâ ve hakikatlerini izah ve tefsir ettiği âyet-i kerimelerle ilgili metinlere ise, yine ilgili ayet meâllerinin hâşiyesinde yer verilmeye çalışılmıştır.”

Eserin, Kur’ân’da ayet sonlarındaki “ayn” secavendine göre, yani “konuya/kıssaya göre paragraflandırılmış bir meâl metni” özelliği taşıdığını da hatırlatmış olalım.

816 sayfayı bulan bu “Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Meâli” eserimizin yaklaşık 100 sayfası ayet meâllerinde geçen konuların ayrıntılı bir indeksini teşkil ediyor.

Okurlarımızın istifadesine sunulan, çanta boy ebadındaki diğer meal çeşidimiz ise Kur’ân’ın yine sadece Türkçe Meâl metnini ihtiva ediyor. “Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Meâli” ismini taşıyan ve ayet meâllerinin maddeler halinde alt alta sunulduğu 720 sayfalık bu eserimiz, hemen hemen her sayfasında ayet meâllerinin daha iyi anlaşılması adına yapılan izahlarla öne çıkıyor. Muteber tefsirlerden istifade edilerek yapılmış olan bu doyurucu izahlar eseri sahasında orijinal ve farklı kılıyor. Bu eserimiz de yine yaklaşık 100 sayfalık bir ayrıntılı indeks özelliğine sahip.

Bütün meâl çeşitlerimizde, sûrelerin hem alfabetik, hem de Kur’ân’daki tertibine göre listelendiği tabloların yer aldığını, sûre başlarında kısa ve doyurucu bilgiler verildiğini de belirtmiş olalım.

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KENAN TAŞTAN YENİ ESERİYLE ARAMIZDA

Uzmanlık alanı olan psikiyatri sahasında verdiği değerli eserlerle tanınan Doç. Dr. Kenan Taştan yeniden aramıza katıldı. Taştan tarafından kaleme alınan Yitik Hayatlar adlı çalışma Yeni Asya Neşriyat tarafından yayın dünyasına kazandırıldı.

Eylül ayı başında okuyucularıyla buluşan Yitik Hayatlar, yazarın meslekî alanındaki birikim, tecrübe ve izlenimlerinden damıtılmış bir gözlem romanı. Özelde Kaan ve Sevda’nın hayat hikâyelerinin anlatıldığı, ama genelde herkesin kendi yaşantısından bir kesit bulabileceği kurguya dayalı, ironik bir eser. İç içe geçen hayallerin kesişemediği, manevî değişimlerin olumlu yönde şekil verdiği, ancak son pişmanlıkların fayda etmediği iki insanın trajedisi…

Yazarın; Stres Yönetimi, Terapistin Terapisi ve Evliliğinizin Kaçıncı Kilometresindesiniz? adlı kitapları Yeni Asya Neşriyat tarafından daha önce yayınlanmıştı. Yayınevimiz, bu eserleri de yazar tarafından yapılacak yeniden gözden geçirmeler sonrasında basmayı planlıyor.

İstifadeli okumalar ve hayırlı haftalar diliyoruz.

