Kurban bağışı için son gün

Kurban Bayramı haftasına girdik. Yarın arefe, 28 Haziran Çarşamba günü bayram.

Kurban Bayramı deyince gündem kurban.

Giderek daha zor hale gelen ekonomik şartlar, kurban kesme mükellefiyetine muhatap ve o imkâna sahip olanların sayısını da düşürdü.

Dahası, öncesinde fazlasıyla kurban kesme imkânına sahipken, şimdi kurban etine muhtaç duruma düşenler bile var.

Bu da yaşadığımız çok yönlü ve çok boyutlu zorlu imtihanların bir başka cilvesi.

Temennîmiz, bu imtihanları da yüzümüzün akıyla vermek, bunun için de böyle hallere düşmemiz için kadere fetva verdiren hatalarımızı doğru tesbit edip gerekli dersleri çıkararak mucibince amel etmek ve yeniden feraha çıkmak.

Bunu ifade ettikten sonra, kurban kesme imkân ve ehliyetine sahip okuyucularımızdan, bu vecibeyi ne şekilde yerine getireceklerine henüz karar verememiş olanlara seslenelim:

Kurban duyurularımız gazetemizde ve internet sitelerimizde çıkmaya devam ediyor.

Tekrar hatırlatacak olursak:

Yurt içi kurban fiyatları 6000 TL, yurt dışı 90 dolar olarak belirlendi.

Kurbanlar Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfının ortak organizasyonuyla kesilecek.

Yurt dışı kurbanlar yine Avustralya Nur Vakfı’na emanet ve Sudan, Etiyopya, Somali, Somaliland gibi Afrika ülkelerinde kesilip oradaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak.

Kurban bağışları için irtibat telefon ve adresleriyle hesap numaraları gazetemizde, portalımızda, Yeni Asya Vakfı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan duyurularda yer alıyor.

Bağışçıların ATM, banka ve posta çek havalelerinde sırasıyla önce telefonlarını, sonra ad ve soyadlarını yazmayı unutmamaları çok önemli.

Geri dönüş yapılabilmesi için.

Bir diğer not:

Bağışların en geç arefe gününe, yani yarına kadar bildirilmesi gerekiyor.

Göstereceğiniz alâka ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyor; “Allah razı olsun, kurbanlarınızı kabul etsin” diyoruz.

YENİ ASYA VAKFI BİLGİ ve İLETİŞİM

https://www.yav.org.tr

ONLINE KURBAN BAĞIŞI

https://www.yav.org.tr/bagis

İrtibat telefonları:

+90 536 560 95 43

+90 212 655 88 60 (dahilî 1213)

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GAZETEMİZDE BAYRAMLAŞMA

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da gazetemiz mescidinde bayram namazı kılınacak ve bayramlaşma yapılacak.