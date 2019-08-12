Kurban Bayramı

Rabbimize şükürler olsun ki, bir Kurban Bayramına daha eriştik. Bayramın ikinci günündeyiz.

Okuyucularımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

Nice bayramlara huzur, sağlık ve afiyet içinde erişmeyi niyaz ediyoruz.

Geçen bayramda ve önceki bayramlarda aramızda olup da bu bayrama erişemeyen bütün ehl-i imanı da rahmet dualarıyla yad ediyoruz.

Dualarımızı, hac farizasını ifa etmek maksadıyla mukaddes topraklarda bulunan Müslümanların o mübarek beldelerdeki dualarına katarak Rabbimize takdim ediyoruz.

Bu mübarek günlerde dualarımız, aynı zamanda gerek ülkemizde, gerek dünyanın sair yerlerinde devam etmekte olan zulüm ve haksızlıkların son bulması, masumların felâha ermesi, mağduriyetlerin izale ve telâfi edilmesi için.

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Teşrik tekbirleri

Bu vesileyle, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve her farz namazdan sonra getirilmesi vacip olan teşrik tekbirlerinin bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edeceğini buradan da hatırlatmış olalım.

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Kurbanlarınızı Allah kabul etsin

Kurbanlarını Yeni Asya ve Avustralya Nur Vakıfları’na kestiren bütün okur ve dostlarımıza teşekkür ediyor, “Allah kabul etsin” diyoruz.

İçerideki kesilen kurbanların etleri de özellikle öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Avustralya Nur Vakfı’nın Afrika ülkelerinde kestiği kurbanların etleri de, tamamen oralardaki ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtılıyor. Vakıf ayrıca o ülkelere temel ihtiyaç malzemeleri ve sağlık hizmeti de götürüyor.

Bu hizmetler sadece bayrama münhasır değil, sair zamanlarda da ve başka coğrafyaları da kapsayacak şekilde devam ediyor.

Ki bunlarla ilgili haberleri sık sık gazetemizden takip ediyoruz.

Bu vesileyle, Yeni Asya’nın Avustralya şubesindeki gayretli okurlarımızı tebrik ediyor, “Allah razı olsun ve muvaffak etsin” diyoruz.

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12 sayfaya geçince

Sayfa sayımızı malûm sebeplerle 16’dan 12’ye indirmek zorunda kalmamız, haliyle, muhtevamızda da hiç arzu etmediğimiz daralmalara sebep oldu.

Bunlardan biri, Pazar günleri dört sayfa olarak verdiğimiz Elif’in tek sayfaya düşmesi ve Cumartesi’ye kaydırılması oldu.

Haber ve haftalık sayfalarımızda da kısıtlamalar yapmak mecburiyetinde kaldık.

Böyle bir durumla karşı karşıya iken, bütün yazarlarımızdan, özellikle de uzun yazanlardan ricamız, yazılarını mümkün mertebe kısaltmaya ve mesajlarını daha özlü biçimde vermeye çalışmaları.

Zaten bilindiği ve yeri geldikçe ifade edildiği gibi, gazetede uzun yazıların okunma şansı daha düşük.

Dediğimiz gibi, yeni durumda yazıların kısa tutulması başka açılardan da bir zorunluluk haline geldi.

Hem sayfaları daha ekonomik ve verimli kullanmak, hem yazıları yer yokluğu ve darlığı yüzünden bekleyen yazarlarımızın hakkına girmemek bakımından, bu konuya ayrı bir hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz.