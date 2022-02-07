Maalesef sayfa sayımızı azaltıyoruz

53. yılımıza hazırlanırken, Yönetim Kurulumuzun malûm şartlar sebebiyle almak mecburiyetinde kaldığı üzücü bir haberi duyurmak durumundayız:

Müessese yönetimi ve Bölge Sekreterlerimizle yapılan istişareler sonunda;

Ekonomik kriz sebebiyle artan maliyetlerin karşılanabilmesi için gazetemizin sayfa sayısının 8’e düşürülmesine karar verildi.

Çok zorlanarak verilen bu karar öncesi yapılan müzakerelerde, fiyat artışı dahil başka alternatifler de enine boyuna değerlendirildi ve mevcut şartlarda hizmetimizi sürdürebilmemiz için en ehven tercihin bu olduğunda mutabık kalındı.

Yeri geldikçe hep tekrarlanan “Lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz olsa” sözündeki hasreti dindiren Yeni Asya 21 Şubat 1970’te ilk sayısını çıkardığında 6 sayfalık bir gazeteydi.

Zaman içinde bu sayı değişti.

Dönemlere ve imkânlara göre 8 sayfa çıktığı da oldu, 20 sayfa olduğu da.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak Yeni Asya’nın bu ülke toplumuna ve insanlığa söyleyeceği çok şey vardı ve halen de var. Üstelik her zamankinden çok daha fazla.

Onun için, sayfa sayısının olabildiğince artması hep idealimiz oldu.

Ama şartlar ne yazık ki daha ötesine imkân vermedi.

Ne yazık ki olumsuz ekonomik şartlar şimdi bizi daha fazla zorlamaya devam ediyor.

Resmî ilan ambargosu, buna da bağlı olarak özel ilanlardaki daralma, pandemi ortamının da etkisiyle tirajın olması gereken seviyede tutunamayışı gibi sebepler diğer bütün gazeteler gibi bizi de bunaltıyor.

Öyle ki, arkasında holding gücü olduğu halde Habertürk gibi bir gazete kâğıt baskıdan vazgeçmek zorunda kaldı.

Keza 2019 yerel seçiminde İBB el değiştirdikten sonra belediyeden verilen finans desteği kesilince Star grubuna ait iktidar gazeteleri de aynı âkıbete uğradı.

Şartlar, böyle bir ortamda ayakta kalma mücadelesi veren Yeni Asya’yı, yola devam edebilmek için yeni tedbirler almak mecburiyetinde bırakıyor.

Kadim okurlarımız hatırlayacaktır.

1993 sonunda başlayıp 1994 boyunca devam ettirdiğimiz Almanya baskısı ilk Külliyat kampanyamızla birlikte sayfa sayımızı 16’ya çıkarmıştık.

Ama 1994 baharında patlak veren ekonomik kriz ve 5 Nisan kararlarıyla döviz fiyatının üçe katlanması belimizi bükmüş ve ciddî bir darboğaza girmiştik.

Buna rağmen Külliyat kampanyamızı tamamladık.

Ama ekonomik olarak tekrar kendimize gelebilmek için bir “acı reçete”yi uygulamak zorunda kaldık. Sayfa sayımızı 8’e düşürdük.

Önemli olan, 8 sayfa ile de olsa bayrağı dalgalandırmaya devam etmekti.

Okurlarımız o şartlarda da gazeteye sahip çıkmaya devam ettiler.

Toparlanıncaya kadar öyle gitti.

O sıkıntıları da her zaman olduğu gibi şahs-ı manevî ile beraber aştık.

Sonra tekrar 12’ye, ardından 16’ya çıktık.

Benzer bir durumu 2008 krizinde de yaşadık. 16’dan 12’ye düştük.

Şimdi yine ve üstelik çok daha sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve bu sebeple bir kez daha 8 sayfaya iniyoruz.

Okurlarımızın anlayışına sığınarak ve ilk fırsatta tekrar 12 sayfaya çıkmayı dileyerek.

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21 Şubat Pazartesi günü için hazırlığını sürdürdüğümüz 53. yıl özel sayımız için taleplerinizi Abone-Dağıtım birimimize şimdiden bildirmenizi tekrar hatırlatıyoruz.

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20 Şubat Pazar günü 14:00-16:00 arasında online olarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 53. yıl kutlama programı için hazırlıklarımız devam ediyor.

