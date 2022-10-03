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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Merkezi âcilen güçlendirmemiz şart

Yeni Asya'dan Size
03 Ekim 2022, Pazartesi
1927’de Barla’da Üstadın Kur’an’dan kalbine doğan manaları ilham-ı İlahî ve sünûhat ile tek tek telif etmesiyle başlayan Risale-i Nur hizmetinde, eşzamanlı olarak neşir faaliyetleri de gelişerek devam etti.

O dönemde Kur’an harfleriyle yazılan eserler elle çoğaltılarak yayıldı. Bir zaman sonra teksir makinası devreye girdi. Ardından risaleler yeni harflerle de çoğaltılıp yayılmaya başladı. Ve 1956’dan itibaren külliyatın yeni harflerle takım olarak basılması da Üstadın sağlığında gerçekleşti.

Bu süreçte, Tarihçe-i Hayat’ta anlatıldığı üzere, Türkiye’nin birçok yerinde Risale ders ve sohbetlerinin yapıldığı Nur dershaneleri açıldı. Hem erkekler, hem hanımlar için.

Bir diğer hizmet alanı da eserlerin İslam âlemi ve Batının önde gelen merkezleri başta olmak üzere dünyaya ulaştırılmasıydı.

Üstadın sağlığında hizmetin merkezi, ikamet ettiği Isparta-Emirdağ havalisiydi. Vefatından kısa bir süre sonra ise, Zübeyir Gündüzalp’in Süleymaniye’deki Kirazlımescit Sokağında bulunan ilk Nur medresesine yerleşmesiyle, ağırlık İstanbul’a kaydı.

Bir taraftan dersleri tanzim, talebe yetiştirme ve medrese hizmetleri, diğer taraftan 1967 Ekim’inde haftalık İttihad gazetesinin çıkmasıyla birlikte başlayan neşriyat faaliyetleri, Zübeyir Ağabeyin diğer temayüz etmiş önde gelen talebe ve hizmetkârları da yanına alarak tesis ettiği meşveret mekanizması içinde sistemleştirildi. Kutlular Ağabey de bu sistemde tevdî edilen vazife ile neşriyatın sevk ve idaresini üstlendi.

Zaten İstanbul’un gerek ülkenin gerçek başkenti olması, gerek âlem-i İslam ve dünya geneli için taşıdığı çok yönlü ve çok boyutlu önem, cihanşümûl Nur hizmetinin merkezinin de burada olması gereğini kaçınılmaz bir şekilde gündeme getiriyordu.

1960’ların başlarından itibaren hizmetlerin seyri buna göre şekillendi. Şahs-ı manevîye ait hizmet müesseseleri İstanbul’da tesis edildi. Genel meşveretler burada yapıldı ve Anadolu ile sıkı bir fikir birliği ve teşrik-i mesai içinde çok önemli hizmetler verildi.

Ancak süreç devam ederken gerek hariçten gelen baskı ve taarruzlar, gerekse bünye içine sokulan fitneler, zaman zaman ciddî sıkıntılara yol açtı. 

Sonuçta üst üste gelen bu sıkıntılar merkezde hatırı sayılır firelere yol açarken, yerinde sebat edip herşeye rağmen hizmette kalanlar, kaynakların alabildiğine daraldığı çok zor şartlarda işi götürmeye çalışıyorlar.

Sıkıntıları aşarak yeni projelerle hizmetleri her alanda katlayıp daha ileri hedeflere götürmek için merkezin sür’atle takviye edilip güçlendirilmesi gerekiyor. 

Hem genel hizmetlerde, hem neşriyatta.

***

STK ziyaretleri

Geçen dönemde 6’lı masa partilerinin il başkanlarını ziyaret eden İzmirli arkadaşlarımız, her bakımdan çok verimli geçen bu ziyaretlerin ardından, STK ziyaretlerini de başlattılar ve ilk olarak Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak’a gittiler. Çakmak da arayı açmadan büromuza iade-i ziyarette bulundu. Bu çalışmayı da devam ettirecek olan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, diğer mahallere örnek olmasını diliyoruz.

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