Müfritane irtibat ve hizmetlerimiz

Eğitim Komisyonumuzun geçen hafta Barla’da düzenlediği ve 100 civarında ihtisas ehli arkadaşımızın katılarak müfredat programları üzerinde fikir teatisinde bulunduğu toplantı, hem müfritane irtibat, hem de hizmetimiz için büyük önem arz eden konuların ortak akılla müzakeresi açısından çok istifadeli bir program oldu.

Bilindiği gibi, Yeni Asya okurlarının Kur’anî bir hayat ve hizmet rehberi olarak esas aldıkları Risale-i Nur’daki lâhika mektuplarında dikkat çekilen çok önemli prensiplerden biri de “müfritane irtibat” içinde olunması.

Demek ki, iman hizmetkârları ne kadar sık ve çok bir araya gelip görüşür, fikir teatisinde ve istişarede bulunur, moral alışverişi yaparlarsa, o nisbette hem kendileri istifade eder, hem de hizmetlerin inkişafına ve cemaatteki rahmet manasının tecellîsine vesile olurlar.

Nur hizmetinin son derece ağır baskılar altında inkişaf ettiği o kara dönemlerde, zaman zaman yapılan tevkifat dalgalarının ardından hapishanelerde bir araya gelinmesini dahi bu irtibata vesile olması cihetiyle hayra yoran Üstad, “Böyle heyecanlı toplanmalarla dikkatlerin Nurlara celb edilmesine ihtiyaç var” diyerek, işin “neşir ve ilânat” cihetine de işaret ediyordu.

Ve “normal” şartlarda moral kırıcı bir durum olan mahpusluğun, tam tersine İhlâs Risalesi’nde ifade edilen “en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş” manaları çerçevesinde karşılıklı olarak birbirine moral verme ve güzel seciyelerini paylaşma fırsatı olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyordu.

Bilhassa Denizli ve Afyon hapislerinde yazılan mektuplar, bunun çok güzel örnekleriyle dolu.

Baskı ve hapisler devrinin kapanmasından sonra Nur Talebeleri hür ortamda farklı organizasyonları vesile kılarak her fırsatta bir araya gelme yollarını aramaya başladılar.

Her yerde yapılan risale derslerine ilaveten, geçen hafta bahsettiğimiz gibi dışa dönük olarak tertiplenip cemaat mensuplarının buluşmasını da sağlayan panel, konferans ve seminerler, mevlidler, bu mevsimde bilhassa Barla’da ve başka uygun yerlerde peş peşe düzenlenen aile okuma programları, çok amaçlı piknikler, mezunların buluşmaları, hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, bu çerçevede zikredilebilecek müfritane irtibat vesilelerinden bazıları.

6 Şubat depremi sebebiyle ertelenip inşaallah güz döneminde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Bediüzzaman paneli ve yanı sıra yeni hizmet döneminde farklı mahallerde düzenlenecek olan programlar da bunlar içinde önemli bir yer tutuyor.

Bu programlar hem müfritane irtibatı sağlayıp safları sıklaştırmak ve hizmetlerimizi ihlas, tesanüd ve meşveret esasları çerçevesinde hep daha ileri hedeflere taşıyarak yola devam etmek; hem de çok yönlü maddî-manevî krizler içinde çıkış yolu arayan ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa Risale-i Nur’daki Kur’anî mesajları duyurma vesileleri olmak cihetiyle çok önemli.

Aynı istikametteki yayınlarımız da.

Bu şuur ve hassasiyetle devam inşaallah.