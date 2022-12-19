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19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Neden Yeni Asya?

Yeni Asya'dan Size
19 Aralık 2022, Pazartesi
Gazetemiz ve yayınlarımızın tanıtımı için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren İzmirli okurlarımız, “Neden Yeni Asya?” başlıklı şöyle bir doküman hazırlamışlar:

* Yayın hayatına başladığı 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ olduğu için,

* İslama yapılan hücumlara cevap verdiği için,

*  Sosyal hadiseleri Risale-i Nur penceresinden yorumladığı için,

* Üstad Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nurlar’la ilgili anma, konferans, panel ve diğer etkinlikleri duyurduğu için,

* Asrımızın en büyük manevî tahribatını yapan menfî cereyanlara karşı şuurlu bir mücadele verdiği için,

* Okuyucularına doğru haberleri ulaştırdığı için,

* HAKKIN HATIRI ALîDİR, HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEZ düsturunu esas aldığı için,

* Ülkemizde ve dünyadaki mazlumların seslerini duyurmaya çalıştığı için,

* Tarihimize ve ecdadımıza sahip çıkarak köprü olduğu için,

* Darbelere ve baskılara karşı—bedel ödeme pahasına da olsa—teslim olmayıp, karşı çıktığı için,

* İslam Birliğini de, Avrupa Birliğini de desteklediği için,

* Katıldığı FUARLAR vasıtasıyla birçok insana DOĞRU İSLAMİYETİ anlattığı için,

* Medyaya vasıflı elemanlar yetiştiren bir OKUL olduğu için,

* GAYEMİZ VATAN SATHINI BİR MEKTEP YAPMAKTIR parolası ile faydalı neşriyat yaptığı için,

* Tebrik, taziye gibi ilanlarla okuyucularının birbirlerinden haberdar olmalarını sağladığı için,

* Üstad Bediüzzaman’ın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi RİSALE-İ NUR TALEBELERİNİN İTTİHADINI TEMİN ETTİĞİ için,

* Kıyamete kadar”HAKİKATİN GÜR SESİ” olmaya devam edecektir inşaallah...

***  

ABD’DEN MESAJ VAR

Bu da ABD’den yazan bir okuyucumuzun mesajı:                                         

Uzun süredir Yeni Asya’yı online takip ediyorum, özellikle yazarlarınızı her gün okumaya gayret ediyorum, abone de olacağım.

Üstadın izinde dosdoğru yürüdüğünüz yol, siyasetten uzak dup duru bir tavırla mazlumun yanında duruşunuz, Risalelerden sapmayan hak yolunuz ve yaptığınız herşey için Allah razı olsun. 

Türkiye’deki gençliğin ve bilhassa üniversite öğrencilerinin iman ve ahiretlerini bu hizmetlerle kurtarabiliriz inşaallah.

Doktor olarak ABD’de çalışmaya başladığımda, bu hizmetlere elimden gelen yardım ve desteği vermek için kendi kendime söz vermiştim.

Allah yolunuzu açık, işlerinizi kolay eylesin tüm Yeni Asya camiası olarak.

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