Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için yine farklı manalar ihtiva ediyor.

Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Giderek yaygınlaşan okuma programları, sayıları hızla artarak gelenekselleşen çok amaçlı piknikler, mezunların buluşmaları, hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, hem dinlenme, hem de yeni sezon öncesinde manevî bataryaları yeniden doldurma fırsatları olarak büyük istifadelere vesile oluyor.

Bu noktada, bilhassa Nur’un ilk telif merkezi olan Barla ve oradaki Yeni Asya Sosyal Tesislerinde ve diğer bölgelerimizdeki uygun mekânlarda düzenlenen ve birçok ilimizin gelenek haline getirerek devam ettirdiği aile okuma programları çok önemli bir yere sahip.

Keza bu yaz tekrar faaliyete geçen Tekirdağ Sosyal Tesisleri gibi yerlerde gençlere yönelik olarak farklı yaş grupları için tertiplenen okuma programları da.

İnşaallah bu gibi feyizli etkinliklerle kazanılacak manevî enerji, son nefesimize ve kıyamete kadar devam edecek olan hizmetlerimiz için gerekli kesintisiz güç kaynağını besleyecek.

Bilindiği gibi, Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği bu enerjiye her zaman büyük ihtiyacımız var.

Hem mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek; hem de bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Yeni Asya okuyucularının çok iyi bildiği ve fiilen de yaşadığı gibi, ayrıntılara takılmayıp hayat seyrinin bütününü kesintisiz bir silsile halinde nazarında tutarak, hayat emanetini ancak bir istihdam-ı İlâhî ile dahil olunabilen bir kudsî hizmet dairesi içinde en güzel şekilde değerlendirmenin ve bu büyük nimetin hakkını lâyıkıyla verip şükrünü eda edebilmenin en önemli şartlarından biri, bu şevk-i mutlak düsturuyla ve beraberindeki ihlâs, sadakat, sebat, metanet hasletleriyle yola devam edebilmek.

Bunun için de düzenli ve kesintisiz risale okumaları son derece önemli.

Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli, manevî kazancı bol tatiller temennî ediyor; şu günlerde iştirak ettiğiniz veya edeceğiniz hizmet eksenli yaz programlarından yeni bir güç ve enerji alarak çıkmanızı diliyoruz.

Ve tatilin kalan kısmını en güzel şekilde değerlendirerek, yeni hizmet sezonuna olabildiğince hazırlıklı ve donanımlı şekilde girebilmeye muvaffak kılmasını, Rabbimizden niyaz ediyoruz.

