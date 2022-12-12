Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz kitabımız 2. baskıda

Uzun zamandır beklenen bir kitabımız daha geçtiğimiz günlerde çıktı:

Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz.

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün imzasıyla yayınlanan kitapta, 2013 sonunda su yüzüne çıkıp, sonrasında ağırlaşarak günümüze kadar devam eden süreçte Yeni Asya’nın duruşunu ortaya koyan örnekler aktarılıyor.

Takdim yazısında şöyle deniliyor:

“Arka planı hâlâ karanlıkta olan menhus 15 Temmuz kalkışmasının ve beş gün sonra ilan edilip ülkenin demokratik hukuk devleti prensiplerinden uzaklaştırılarak tek adam rejimine sürüklenmesi için kullanıldığı bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıkan 20 Temmuz OHAL sürecinin gerek öncesinde, gerekse sonrasında, her zaman olduğu gibi hukuku, adaleti, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunan bir duruş ortaya koyduk.

“Bu kitap, bu zorlu sürecin ilk işaretlerinin belirdiği 2013 sonundan bugüne Yeni Asya’da ve diğer yayın mecralarında yayınlanan yorum ve değerlendirmelerin derlenip bir araya getirilmesiyle hazırlandı.

“Hem haklılık ve isabeti, gelinen noktada çok daha iyi anlaşılan sağduyu eksenli, dengeli ve âdil duruşumuzu tarihe not düşen bir belge, hem de iftira ve tezvirata dayalı karanlık algı operasyonlarına cevap olarak takdim ediyoruz.”

Kitapta, sürecin başından itibaren Güleçyüz’ün BBC Türkçe, Bugün TV, sabah.com.tr, TVEM, Medyascope, KRT, gazeteduvar, Artı TV, ocakmedya. com, Independent Türkçe gibi yayın organlarında yayınlanan değerlendirmeleri yer alıyor.

Bunların yanı sıra, Güleçyüz’ün Çanakkale’deki Adalet Kurultayında yaptığı konuşma ile scope yayınlarındaki yorumları da kitabın muhtevasına dahil edilmiş.

Keza süreç boyunca gazetemizde yayınlanan başyazılar da yaşananlar karşısındaki duruşumuzu ortaya koyan belgeler olarak bir defa daha hatırlatılıp kayda geçirilmiş.

Dokuz yıla yayılan bir süreçte yaptığımız tesbit, tahlil, ikaz ve çağrıları ihtiva eden bu derleme geçen yıl Yeni Asya’da dizi olarak yayınlanmıştı.

Yayın sonrası okurlarımızdan kitaplaşması talepleri geldi.

Yeni kitap çıkarmanın malûm kriz şartlarında iyice zorlaştığı bir ortamda bu talepler bize güç ve cesaret verdi.

Sonuçta okuyucularımızın yoğun ilgisi ve ısrarlı talebiyle kitabı bastık. Daha baskıdan çıkmadan ilk baskı tükendi ve yeni baskısı yapılıyor.

İzmir, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul başta olmak üzere kitaba sahip çıkan okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Allah razı olsun.

Bu sahiplik şuuru ve şahs-ı manevî dayanışması ile daha nice hizmet hamlelerine inşaallah.