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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Risale-i Nur’da Hz. Muhammed (asm)

Yeni Asya'dan Size
12 Eylül 2022, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat, “Risale-i Nur’da Hz. Muhammed (asm)” isimli bir tanzim eseri daha okuyucularıyla buluşturdu.

Yıllar önce gazetemizle birlikte hediye edilmiş olan eser; ana metin, lugatçe, indeks itibariyle gözden geçirilmiş haliyle, renkli ve lüks baskıyla yeniden satışa sunuldu.

Eser, altı bölümden meydana geliyor: 

1- Şahsiyet, Mahiyet ve Hakikat-i Ahmediye (asm); 

2- Ubudiyet-i Ahmediye (asm); 

3- Risalet ve Nübüvvet-i Ahmediye (asm); 

4- Peygamberimizin (asm) Mu’cizeleri; 

5- Âl-i Beyt ve Ecdad-ı Resul (asm); 

6- Batılı Düşünürlerin Hz. Muhammed (asm) Hakkındaki Medihlerinden Birkaçı.

Eserin takdiminden bir bölüm şöyle:

“Peygamberlik hakikatiyle birlikte Fahr-i Kâinat Efendimizin (asm) mahiyet, manevî şahsiyet, risalet, ubudiyet ve mesleğini lâyıkıyla idrak edebilmek, bununla ilgili Risale-i Nur metinlerini ancak bir arada ve bir bütün hâlinde mütalaa etmekle mümkün olabilir.

“İşte elinizde tuttuğunuz çalışma, bunu tahakkuk ettirme çabasının bir mahsulü olarak doğdu. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Nur Talebelerine tevdî ettiği ‘şerh, izah, tanzim, tertip’ gibi vazifelerin bir gereği olarak; Risale-i Nur’un dörtte birini lafzen, tamamını ise manen kuşatan ‘Risalet-i Muhammediye (asm)’ hakikatinin bir bütün hâlinde, tek bir kitapta verilmesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla...”

Peygamber Efendimizin (asm) manevî şahsiyetiyle birlikte Sünnet-i Seniyyesinin idrak edilip yaşanmasına katkı sağlaması ümit ve duasıyla, istifadeli ve bereketli okumalar dileriz.

Eser, satış mağazalarımızdan ve yeniasyakitap.com’dan temin edilebilir.

***

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasına bağlı olarak basılı gazete gibi basılı kitaba da ilginin düştüğü, bir vakıa.

Giderek derinleşen ekonomik kriz, kur ve maliyet artışları sebebiyle kitap fiyatlarının yükselmesi ve alım gücünün düşmesi de işin içine girince, kitap yayıncılığı iyice zorlaştı.

Bu zorluğu ve darboğazı aşabilmenin önemli şartlarından biri, basılı gazete ve kitaba daha fazla sahip çıkmak.

Hele Yeni Asya gibi 53 yılı aşkın bir zamandır “Risale-i Nur’un medyadaki dili” misyonunu taşıyan ve nice zorluk ve engelleri aşarak bugünlere erişen bir “marka”ya bu şuur ve iradeyle çok daha fazla destek verilmesi gereken çetin bir süreçten geçiyoruz.

Ve bu hassasiyetle desteklerini sürdüren okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

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