"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Risale-i Nur ve Yeni Asya

Yeni Asya'dan Size
18 Aralık 2023, Pazartesi
Hiç şüphe yok ki Bediüzzaman’ın 1950 öncesi ifade ettiği “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturmak zamanı geldi ve gelecek gibidir zannederim” sözündeki mana, ideal anlamda 1970’in 21 Şubat’ında Yeni Asya’nın yayın hayatına atılmasıyla tahakkuk etti.

Öncesindeki Zülfikar, Uhuvvet, İhlas ve İttihad gazeteleri, bu hizmet hamlesinin öncüleri olarak tarihteki yerlerini aldılar.

Yeni Asya hem gazete olarak, hem de neşriyatın diğer alanlarında büyük hizmetler verdi. Önce Nur Talebeleri başta olmak üzere dindarlara yapılan baskılara karşı güçlü bir set oluşturdu. 163 davalarında merhum Bekir Berk ile maznunların cesur ve kahramanca müdafaalarını neşrederken, aleyhteki kasıtlı yayınları da müsbet neşriyatıyla püskürtmeyi başardı.

Bu meyanda, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik yayınlar da Yeni Asya’nın bir başka hizmeti oldu. 

Said Nursî’den söz etmenin bile başlı başına bir cesaret meselesi olduğu dönemlerde Bediüzzaman’ı anlattı ve her vesileyle gündeme getirdi.

Yeni Asya’nın Bediüzzaman ve Risale-i Nur merkezli olarak kollektif bir çalışmayla gerçekleştirdiği hizmetler ardı arkası gelmeden ve hitap alanı her geçen gün daha da genişleyerek devam etti. 

Gazete neşriyatı aralıksız sürerken, kitaptan dergiye, kartpostaldan postere, video ve ses kasetinden cd-rom ve internete kadar her vesileyle Bediüzzaman ve Risale-i Nur anlatıldı.

Bu kesintisiz hizmet zinciri, 90’lı yıllarda Külliyatın “ayet ve hadis mealli, dipnotlu ve lûgatçeli” olarak orijinal bir tanzimle neşri hamlesiyle yeni bir halka kazandı.

Bu hizmetler devam ederken ayrıca ülke çapında tertiplenen panel, konferans ve seminer faaliyetleriyle, Bediüzzaman’ın günün ihtiyaçlarına en güzel cevapları veren fikirleri geniş kitlelere anlatılıp duyuruldu.

Yeni Asya 54 yıllık yayın hayatı boyunca bütün bu hizmetlere damgasını vurdu. 

Böylece, yalan ve iftiraya dayalı insafsız propagandalarla karalanıp mahkûm edilmek istenen Bediüzzaman ve Risale-i Nur vâkıasını gerçekleriyle anlatarak zihinleri aydınlatırken, birçok insanı Risale-i Nur’la tanıştırarak huzura kavuşturdu.

Farklı devirlerin, bilhassa darbe ve müdahalelerin getirdiği zorluk, engel ve baskılara rağmen bu hizmet serencamı aynı çizgide aynı kararlılıkla devam etti.

Ama gelinen noktada bu hizmetlerle iktifa edemeyiz. 21. asrın nesillerine de ulaşma ve bunun projelerini hazırlayıp bir an önce hayata geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız.

Bilhassa bütün dünyaya açılma ve hitap etme fırsatını da bize veren dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarında.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçluları tutuklansın

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular

    İktidar herkesi fakirlikte eşitledi

    Beyaz bayraklı İsrailli esirleri de katletti

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi ifadeye çağrıldı

    Filistinliler, dönme umuduyla mülklerinin anahtar ve tapularını saklıyor

    Yair Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

    Demokratik dayanışma için teşekkür

    Diyarbakır’da İYİ Parti’den toplu istifa

    Tahran’daki hava kirliliği ''kırmızı'' seviyeye yükseldi

    'Akdeniz'de bu yıl 2250'den fazla insan öldü'

    İsrail, yine mülteci kamplarına saldırdı: 47 Filistinli daha katledildi

    4 işçi geçim şartlarını anlattı

    İngiliz milletvekili, İsrail'i UCM'ye şikayet etti: ''Ben suç ortağı olmayacağım"

    Mevzuat hükümlerine uyulmamış!

    Boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesine Yargıtay'dan onay

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular
    Genel

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi
    Ahmet BATTAL

    Bu kafayla zor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet bumerangı
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    İffet ve giyim kuşam
    Ali FERŞADOĞLU

    Kula değil, yalnız Allah’a tevekkül et!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ekilemeyen” topraklar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.